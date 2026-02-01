Dàn sao U23 Việt Nam gây ngỡ ngàng, "siêu kinh điển" V.League bùng nổ với 5 bàn thắng mãn nhãn

Trước vòng 12, CLB Ninh Bình dẫn đầu bảng với 27 điểm, còn CLB CAHN xếp ngay sau với 1 điểm kém hơn và còn đá ít hơn 1 trận. Cộng thêm việc hai đội bóng sở hữu dàn sao chất lượng từ nội đến ngoại binh, đây được giới chuyên môn đánh giá là trận “siêu kinh điển” tại V.League 2025/26.

Trước giờ bóng lăn, chủ nhà CLB CAHN thông báo vé đã được bán hết. Sức nóng của trận đấu được đẩy lên bởi sức hút của dàn sao U23 Việt Nam mà hai đội sở hữu.

Tuy nhiên, người hâm mộ được phen ngỡ ngàng khi không cầu thủ U23 Việt Nam nào góp mặt trong đội hình xuất phát của cả hai đội. Đình Bắc, Lý Đức, Minh Phúc của CLB CAHN, Văn Thuận, Thái Sơn, Lê Phát, Quốc Việt của CLB CAHN, tất cả đều phải ngồi dự bị.

Đình Bắc nhận giải thưởng Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 từ tay chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Tuy nhiên ở trận này, phải đến hiệp 2 anh mới được vào sân.

Ngay phút thứ 2, CLB Ninh Bình đã khiến khán đài chủ nhà lặng đi khi Geovane tung cú volley cực nhanh sau đường tạt của Thanh Thịnh, mở tỷ số trận đấu. Đây là tình huống dù Nguyễn Filip đã chạm tay vào bóng nhưng cũng không thể cản phá.

Geovane mở ra màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn trên sân Hàng Đẫy.

Bàn thua sớm buộc CLB CAHN phải dâng cao đội hình. Những pha hãm thành liên tiếp được tạo ra với trung tâm là bộ đôi ngoại binh Alan – Leo Artur cùng sự cơ động của Quang Hải.

Phút 30, nỗ lực ép sân cuối cùng cũng được đền đáp. Stefan Mauk thoát xuống bên cánh phải, căng ngang tầm thấp để Alan đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1.

Alan (giữa) lập hattrick. (Ảnh: Tú Anh)

Thế trận bắt đầu xoay chiều chóng mặt. Phút 35, sau tình huống VAR can thiệp vì lỗi để bóng chạm tay của Quang Nho trong vòng cấm, CAHN được hưởng phạt đền. Alan lạnh lùng sút tung nóc lưới Văn Lâm, nâng tỷ số lên 2-1. Chưa dừng lại ở đó, chính Quang Nho tiếp tục trở thành “tội đồ” khi phạm lỗi từ phía sau với Văn Hậu và phải nhận thẻ vàng thứ hai, đẩy Ninh Bình vào thế 10 người từ phút 38.

Trước khi hiệp 1 khép lại, CLB CAHN tung đòn quyết định. Phút 45+2, Leo Artur mở bóng cho Văn Hậu bên cánh trái. Tuyển thủ Việt Nam căng ngang đầy khó chịu, Văn Đô sút hụt nhưng Alan đã có mặt đúng chỗ, dễ dàng ghi bàn thứ ba cho đội chủ nhà.

Trọng tài người Malaysia rút 2 thẻ vàng chỉ trong ít phút với Dụng Quang Nho. (Ảnh: Tú Anh)

Sang hiệp 2, dù chơi thiếu người, Ninh Bình vẫn tạo nên bất ngờ. Phút 54, cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung solo dũng mãnh từ trung lộ, vượt qua hàng loạt cầu thủ CAHN trước khi tung cú sút căng hạ gục Nguyễn Filip, rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Những phút tiếp theo chứng kiến thế trận đôi công hấp dẫn. Quang Hải liên tục để lại dấu ấn với các cú sút xa và những đường chuyền sắc bén. Phút 65, Leo Artur chọc khe vừa tầm để Quang Hải băng xuống nhưng Văn Lâm đã băng ra khép góc kịp thời. Phút 72, chính Quang Hải tung cú đá chân trái rất căng, buộc thủ môn Ninh Bình phải ôm bóng trong hai nhịp.

Đình Bắc không được công nhận bàn thắng.

CLB CAHN suýt nữa đã kết liễu trận đấu ở phút 82 khi Leo Artur chọc khe để Văn Đô căng ngang cho Đình Bắc đệm bóng cận thành tung lưới. Tuy nhiên, trọng tài biên căng cờ báo việt vị.

Chung cuộc, CLB CAHN giành chiến thắng với tỉ số 3-2 để giành lấy ngôi đầu bảng với 29 điểm, nhiều hơn CLB Ninh Bình 2 điểm. Trận đấu này cũng khiến chuỗi trận bất bại liên tiếp của CLB Ninh Bình dừng lại ở con số 36.