HLV thể hình lấy chồng béo phì, kiếm 250 triệu/tháng từ chuyện tình bị chê bai

Sienna Keera, 28 tuổi, đến từ Sydney, Úc đã gặp người chồng hiện tại của cô là George Keywood sau khi vô tình xem bộ sitcom People Just Do Nothing.

Sienna Keera là một huấn luyện viên thể hình xinh đẹp.

Vào năm 2018, sau khi xem phim, Sienna nhận thấy bị thu hút bởi nhân vật Craig - người do George thủ vai. Thuật lại chuyện tình của mình, Sienna mô tả chồng là "một người đàn ông ngoại cỡ với đôi mắt đẹp".

Càng xem phim của George, Sienna càng thêm bị lôi cuốn bởi anh chàng này. Cô đã theo dõi anh trên mạng xã hội và quyết định gửi tin nhắn với nội dung khen ngợi sự hài hước của anh.

Cô cho biết mình bị thu hút bởi nhân vật mà George thủ vai trong bộ sitcom.

Trước sự ngạc nhiên của cô, George trả lời và cặp đôi bắt đầu trò chuyện - và theo Sienna, những đoạn hội thoại dần trở thành các cuộc tán tỉnh.

Họ đã gặp nhau trực tiếp vào tháng 1/2019 khi Sienna bay đến Vương quốc Anh trong sáu tuần. Sau một thời gian yêu xa đầy lãng mạn và sóng gió, George đã cầu hôn Sienna trên một chiếc thuyền gondola ở Venice, Ý.

Cặp đôi kết hôn tại Vương quốc Anh vào tháng 5/2022, sau khi chào đón con trai ra đời vào năm 2019. Cả gia đình sống hiện sinh sống ở Surrey, Sienna nói rằng Vương quốc Anh bây giờ là quê hương của cô.

Chuyện tình của cặp đôi kết lại với một đám cưới vào tháng 5/2022.

Chuyện tình tưởng như rất lãng mạn của cả hai khi công khai lại nhận về làn sóng tiêu cực từ dân mạng. Hằng ngày, họ phải đối mặt với sự chế giễu từ những người nghĩ rằng Sienna không thể yêu George chỉ bởi vì thân hình ngoại cỡ của anh, rằng cô chỉ đến với anh vì tiền.

Một số người cố gắng khẳng định tình yêu của họ là giả, nhưng cặp đôi hạnh phúc không để tâm đến những ý kiến này.

Cả hai thường xuyên đăng tải video chia sẻ về cuộc sống của mình. Giờ đây, cặp vợ chồng dành ba giờ mỗi ngày để làm nội dung cho mạng xã hội. Theo đó, họ có thể kiếm được khoảng 10.000 bảng Anh/tháng (hơn 250 triệu VND) từ việc chia sẻ chuyện tình yêu của mình.

Sienna và George đăng tải trung bình ba video mỗi ngày khi con trai họ đang ở nhà trẻ. Cặp đôi cũng phải dành thời gian điều hướng những bình luận chế giễu, châm chọc mà họ nhận được.

Sienna cho biết: "Cân nặng của George không ngăn cản anh ấy làm những việc bình thường, anh ấy vẫn có thể đi mua sắm và là một người cha tuyệt vời đối với Oliver".

Bỏ ngoài tai những ý kiến tiêu cực, cặp đôi cho biết đang rất hài lòng với tổ ấm 3 người.

Trong khi đó, George bày tỏ: "Tôi không thấy mình khác với một người có kích thước bình thường. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu tôi không mang ngoại hình quá cỡ. Có quá nhiều lời phán xét bởi chỉ bởi vì tôi to lớn. Mọi người không thể chịu được việc một người đàn ông béo có một người vợ hấp dẫn".

Thực tế, cặp đôi đã cho thấy rằng sự ghét bỏ và những bình luận tiêu cực của dân mạng không hề ảnh hưởng đến hạnh phúc của họ mà ngược lại, còn giúp cặp đôi thêm phần nổi tiếng. Sienna và George hiện có hơn 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội và tận hưởng cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn.

