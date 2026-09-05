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HLV Park Hang Seo và loạt bữa ăn ngập món Việt

S.A
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HLV Park Hang Seo không ngại chia sẻ những món ăn Việt Nam mà mình yêu thích.

Không còn giữ chức HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang Seo vẫn nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Sau nhiều năm gắn bó với Việt Nam, hình ảnh của HLV này giờ đây không chỉ được nhắc đến qua những trận đấu hay các danh hiệu, mà còn qua những khoảnh khắc rất đời thường.

- Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo

Chuyện ăn uống là một trong số đó. HLV Park Hang Seo nhiều lần bày tỏ sự yêu thích với ẩm thực Việt Nam và những món ăn ấy vô tình trở thành một phần khác trong câu chuyện về quãng thời gian ông sống và làm việc tại Việt Nam.

Hủ tiếu mực và bún chả cá là những món ăn Việt từng xuất hiện trong các chia sẻ trên tài khoản Facebook của thầy Park.

Vào tháng 11/2022, HLV Park Hang Seo đăng ảnh đi ăn cùng Tấn Tài, Văn Lâm, Yến Xuân và người thân cùng chú thích về món bún chả cá. “Hôm nay, tôi đã có bữa trưa vui vẻ cùng Hồ Tấn Tài và Văn Lâm. Hai trò đã giới thiệu cho tôi món bún chả cá và tôi thực sự thích món ăn này” - ông Park viết.

Khoảng 1 tháng sau - tháng 12/2022, nhà cầm quân người Hàn Quốc khoe món hủ tiếu mực. Ông cho biết đây là gợi ý của một cư dân mạng trên Facebook khi thấy ông check-in ở Vũng Tàu (nay là TP.HCM). “Thưởng thức hủ tiếu mực cho bữa tối, một lựa chọn rất thú vị đó!” - HLV Park viết và không quên gửi lời cảm ơn đến netizen.

- Ảnh 2.

Thầy Park đi ăn bún chả cá cùng các học trò

- Ảnh 3.

Bún chả cá

- Ảnh 4.

Hủ tiếu mực

Điểm thú vị là cả hai món ăn đều không thuộc nhóm thường xuyên được nhắc đến khi nói về các món ăn Việt mà người nước ngoài biết đến. Nếu phở hay bún chả đã trở thành những cái tên quá quen thuộc, hủ tiếu mực và bún chả cá lại gắn với những ẩm thực địa phương cụ thể hơn.

Trước đó, thầy Park từng nhiều lần nói về những món ăn Việt mình yêu thích.

Bún chả có lẽ là món ăn gắn với thầy Park rõ nhất khi nhắc đến khẩu vị của ông. Trong một cuộc phỏng vấn, ông từng nói mình thích bún chả bởi hương vị đặc trưng, nguyên liệu tươi và phần nước chấm có vị ngọt thanh.

Phở bò cũng là món ăn quen thuộc với ông trong những năm sống tại Hà Nội. HLV Park Hang Seo từng cùng gia đình đi ăn phở và cũng có những lần rủ các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện đi ăn sau buổi tập. Món ăn vốn quá quen thuộc với người Việt lại trở thành một phần trong những sinh hoạt thường ngày của ông.

- Ảnh 5.

Thầy Park cùng ban huấn luyện và các trò cưng đi ăn phở

Nem rán cũng nằm trong danh sách những món Việt được thầy Park yêu thích. Khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Hàn Quốc, ông từng giới thiệu nem rán như một món ăn Việt mà mình thích.

Một lựa chọn giản dị hơn là cơm trắng muối vừng. Trong chuyến cùng Olympic Việt Nam dự ASIAD 2018 tại Indonesia, các cầu thủ từng mang món ăn này tặng thầy Park. Ông thích sự đơn giản, bùi và dễ ăn của cơm trắng kết hợp với muối vừng.

Và nếu phải chọn một thứ có thể xuất hiện trong rất nhiều bữa ăn Việt, đó là nước mắm. Thầy Park từng nói rằng chỉ cần có một bát nước mắm thì ông có thể ăn được mọi thứ. Câu nói này khiến nước mắm trở thành một chi tiết khá đặc biệt trong câu chuyện về khẩu vị của ông.

Ngoài ra HLV Park Hang Seo cũng thích thú chia sẻ trải nghiệm ẩm thực Việt Nam khác như ăn bánh Trung thu Xuân Trường tặng, đi ăn cỗ cưới ở quê nhà Đình Trọng,... Mỗi khoảnh khắc này, HLV người Hàn Quốc đều thể hiện sự thích thú.

- Ảnh 6.

Xuân Trường mang bánh Trung thu đến tặng thầy

- Ảnh 7.

HLV Park Hang Seo cùng học trò đi ăn cưới Đình Trọng

(Ảnh: FBNV)

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Tags

park hang seo

Ẩm thực Việt Nam

bún chả cá

Hủ tiếu mực

phở bò

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