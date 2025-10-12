HLV Iraq: "Thắng tuyển Indonesia chưa có gì đáng để ăn mừng"

“Tôi muốn nói với các CĐV Iraq: Đừng ăn mừng quá sớm vì chiến thắng trước tuyển Indonesia, bởi chúng ta vẫn còn trận đấu thứ hai của bảng B ở phía trước”, HLV Graham Arnold lên tiếng sau khi cùng đội tuyển Iraq đánh bại Indonesia 1-0 tại vòng loại World Cup 2026 vào rạng sáng nay (12/10).

Nhà cầm quân người Australia tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng đội bóng của ông không được phép chủ quan. Đồng thời, HLV Graham Arnold cùng bày tỏ quan điểm:

“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không bị áp lực, mà chính đội chủ nhà Ả Rập Xê Út mới phải đang chịu tâm lý đó. Trong 5 ngày qua, họ đã phải suy nghĩ rất nhiều về trận đấu với Iraq vì ai ai cũng tin rằng họ sẽ là đội giành vé đi tiếp”, chiến lược gia này chia sẻ.

HLV Graham Arnold tỏ rõ sự thận trọng.

Rạng sáng 12/10 (giờ Việt Nam), tuyển Iraq đã chấm dứt hy vọng dự World Cup 2026 của Indonesia bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân King Abdullah Sports City (Jeddah, Ả Rập Xê Út). Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Zidane Iqbal – cái tên từng khoác áo Manchester United.

Phút 75, từ pha phản công nhanh của Iraq sau sai lầm của trung vệ Rizky Ridho, Zidane Iqbal xử lý bóng tinh tế ở trung lộ rồi tung cú sút chân trái hiểm hóc, đưa bóng găm vào góc xa khiến thủ môn Maarten Paes bất lực.

Chiến thắng này giúp Iraq tiếp tục nuôi tham vọng giành vé tới vòng chung kết World Cup 2026. Đội bóng này cùng có 3 điểm, hiệu số +1 như chủ nhà Ả Rập Xê Út nhưng phải xếp dưới do ghi được ít bàn thắng hơn (tuyển Ả Rập Xê Út thắng Indonesia 3-2).

Cục diện bảng B vòng loại thứ 4 World Cup 2026 trước lượt trận cuối.

Trên thực tế, dù có thứ hạng FIFA cao hơn khá nhiều (hạng 58 so với hạng 119), tuyển Iraq vẫn gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1 khi liên tục chịu sức ép từ phía Indonesia. Thậm chí, nếu Kevin Diks và Mauro Zijlstra dứt điểm tốt hơn, đội bóng Xứ vạn đảo đã có thể vươn lên dẫn trước.

Sang hiệp hai, những sự thay đổi nhân sự của HLV Graham Arnold mang lại hiệu quả rõ rệt. Việc tung Youssef Amyn, Zidane Iqbal và Ali Jasim vào sân giúp lối chơi tấn công của Iraq trở nên sắc bén hơn. Và rồi chính Zidane Iqbal là người định đoạt trận đấu với pha lập công đẳng cấp.

Tuyển Iraq toàn thắng trước Indonesia trong cả 3 lần chạm trán tại vòng loại World Cup 2026 (vòng 2 và vòng 4).

Dù giành chiến thắng trước Indonesia nhưng tuyển Iraq lại gặp bất lợi trong cuộc đua với chủ nhà Ả Rập Xê Út.

Ở lượt cuối bảng B vào ngày 14/10 tới, đội bóng này buộc phải giành chiến thắng mới có thể giành lấy ngôi nhất bảng, đồng thời giành tấm vé trực tiếp tới World Cup 2026. Nếu hòa, tuyển Iraq vẫn sẽ xếp sau đối thủ bởi chỉ số phụ kém hơn.

Khi đó, thầy trò HLV Graham Arnold sẽ phải bước vào vòng loại thứ 5. Tại đây, hai đội nhì bảng A và B sẽ thi đấu lượt đi – lượt trên sân nhà và sân khách. Đội thắng sẽ giành quyền tham dự vòng play-off liên lục địa, với sự góp mặt của 6 đội bóng (mỗi khu vực châu Á, châu Đại Dương, châu Phi và Nam Mỹ có 1 đội, riêng khu vực CONCACAF có 2 đội).

Tại đây, 4 đội có thứ hạng FIFA thấp hơn sẽ chia thành 2 cặp đấu loại trực tiếp. 2 đội thắng tiếp tục được bốc thăm với 2 đội có thứ hạng FIFA cao nhất, chia làm 2 cặp đấu để tìm ra 2 tấm vé cuối cùng dự World Cup 2026. Vòng play-off liên lục địa sẽ chỉ có 1 lượt trận và được tổ chức tại một hoặc nhiều quốc gia chủ nhà World Cup 2026 (Mỹ, Canada, Mexico).