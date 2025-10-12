Hết cửa đi World Cup, đội trưởng Indonesia chỉ trích trọng tài Trung Quốc, hé lộ "drama" sau trận

TRỌNG TÀI TRUNG QUỐC GÂY TRANH CÃI

“Chúng tôi đã chơi rất tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng không thể có được cho mình bằng một bàn thắng. Bản thân tôi luôn cố gắng tôn trọng mọi người: trọng tài, ban tổ chức, tất cả . Nhưng hôm nay, theo quan điểm của tôi, có một vài điều thật sự không đúng.

Cuối cùng thì quyết định vẫn nằm trong tay trọng tài, và chúng tôi phải chấp nhận điều đó mà thôi”, đội trưởng tuyển Indonesia Jay Idzes chia sẻ.

Vào rạng sáng nay (12/10 theo giờ Việt Nam), tuyển Indonesia để thua 0-1 trước Iraq tại lượt trận thứ 2 bảng B vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á. Kết quả này cũng khiến đội bóng Xứ vạn đảo chính thức dừng bước. Tuy nhiên nhiều CĐV Indonesia đã phản ứng gay gắt với cách điều hành trận đấu của trọng tài chính người Trung Quốc, Ma Ning.

Trọng tài Ma Ning bị cầu thủ và CĐV Indonesia chỉ trích gay gắt.

Phút 86, Ole Romeny của Indonesia bị trọng tài Ma Ning rút thẻ vàng sau pha va chạm với hậu vệ Iraq. Tình huống tưởng chừng đơn giản lại biến thành tâm điểm tranh cãi khi cầu thủ Iraq nằm sân khá lâu, trong khi vị trọng tài người Trung Quốc lại chậm trễ xử lý tình huống câu giờ.

Cổ động viên Indonesia trên khán đài mất bình tĩnh, ném đủ thứ vật thể lạ xuống sân — từ chai nước, cốc nhựa đến túi rác — khiến trận đấu bị gián đoạn. Trọng tài Ma Ning phải chạy về khu kỹ thuật để trao đổi với ban tổ chức, trước khi cho trận đấu tiếp tục.

Chính các cầu thủ Indonesia phải tự nhặt rác do khán giả ném xuống. Jay Idzes lúc này tiến sát đường biên, ra dấu trấn an người hâm mộ, kêu gọi giữ bình tĩnh để trận đấu có thể tiếp tục.

Tuy nhiên, sự bức xúc của đội tuyển xứ vạn đảo là có cơ sở. Trước đó ở phút 68, hậu vệ Zaid Tahseen bên phía Iraq phạm lỗi với Romeny trong tình huống tiền đạo này đã khéo léo vượt qua và chuẩn bị đối mặt thủ môn. Thế nhưng, Ma Ning chỉ rút thẻ vàng, thay vì thẻ đỏ trực tiếp cho một pha ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng.

Đỉnh điểm là ở phút 90+11, trọng tài người Trung Quốc thổi phạt Diks của Indonesia trong vòng cấm, dù tình huống cho thấy chính Zaid Tahseen (Iraq) đã có hành động đánh nguội với cầu thủ đối phương. Ông Ma Ning rút thẻ vàng thứ hai cho Tahseen, đồng nghĩa với một thẻ đỏ, nhưng Indonesia vẫn không được hưởng phạt đền vì trọng tài này cho rằng Diks đã “cao chân” trước.

CĐV Indonesia ném nhiều vật thể lạ xuống sân để phản ứng.

“DRAMA” SAU TRẬN

Sau tiếng còi mãn cuộc, Idzes tiết lộ anh đã chủ động tiến đến để bắt tay trọng tài - một hành động thể hiện tinh thần fair-play và tôn trọng – nhưng đã bị từ chối một cách lạnh lùng.

“Sau trận đấu, tôi tiến lại gần trọng tài để bắt tay nhưng họ từ chối. Tôi luôn cố gắng thể hiện sự tôn trọng với trọng tài. Với vai trò của người đội trưởng, khi ở trên sân tôi cũng luôn đảm bảo các cầu thủ của tuyển Indonesia không gây áp lực lên trọng tài.

Tôi đã cố gắng nói chuyện một cách lịch sự với họ. Và dù có vài quyết định không có lợi cho tuyển Indonesia, chúng tôi vẫn phải giữ thái độ tôn trọng”, trung vệ đang khoác áo CLB Sassuolo (Serie A) nói thêm.

Jay Idzes tiết lộ bị trọng tài Ma Ning từ chối bắt tay.

Theo hình ảnh phát sóng trên truyền hình, tuyển Indonesia đã nhận tới ba thẻ đỏ từ trọng tài Ma Ning, sau khi trận đấu đã khép lại. Trang Bola cho rằng đây là một trong những hành động gây tranh cãi nhất từ trọng tài người Trung Quốc.

Cầu thủ đầu tiên của Indonesia bị thẻ đỏ là Shayne Pattynama, người đang phản ứng với HLV phía Iraq, Graham Arnold.

Khi chuẩn bị rút thẻ đỏ cho Pattynama, ông Ma Ning đã bị trợ lý HLV bên phía Indonesia, Sumardji, phản ứng vì không chấp nhận quyết định này. Sau đó, ông Ma Ning dường như cũng rút thẻ đỏ cho Sumardji. Không dừng lại ở đó, trọng tài FIFA 46 tuổi còn rút thẻ đỏ đối với tiền vệ Thom Haye.

Cục diện bảng B sau 2 lượt trận đã đấu. Tuyển Indonesia đã chính thức bị loại, trong khi chủ nhà Ả Rập Xê Út và Iraq sẽ quyết đấu vào ngày 14/10 tới để tranh tấm vé trực tiếp tới World Cup 2026. Đội nhì bảng B sau đó sẽ tiếp tục đấu play-off 2 lượt với đội nhì bảng A để chọn ra đại diện châu Á dự vòng play-off liên lục địa (gồm 6 đội).

Sau thất bại 0-1 trước Iraq, Indonesia chính thức bị loại khỏi vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Trước đó, thầy trò HLV Patrick Kluivert đã thua 2-3 trước Ả Rập Xê Út và hiện xếp cuối bảng B, không còn cơ hội đi tiếp.

Dù vậy, Jay Idzes vẫn dành lời khen cho tinh thần của toàn đội: “Mọi thứ thật trong một trận đấu sống còn như thế này. Ai cũng trở nên căng thẳng vì ai cũng muốn chiến thắng.

Hiện giờ thật khó để nhìn lại mọi chuyện một cách tỉnh táo. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất tự hào về tập thể này. Khi gặp Ả Rập Xê Út, chúng tôi không chơi tốt.

Còn hôm nay, tất cả các cầu thủ đã chiến đấu hết mình. Phần lớn thời gian, chúng tôi chơi tốt, nhưng không thể chuyển hóa điều đó thành kết quả có lợi”, đội trưởng tuyển Indonesia kết lại.