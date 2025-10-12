Cựu HLV tuyển Việt Nam bị kẻ lạ mặt giả mạo, dính phải scandal xôn xao mạng xã hội

Mới đây, người hâm mộ bóng đá Việt Nam bỗng xôn xao về một tài khoản facebook có tên “Nguyen Huu Thang”, sử dụng hình đại diện là ảnh của HLV Nguyễn Hữu Thắng, đưa ra bình luận tục tĩu để đáp trả lại một CĐV.

Đoạn bình luận này nhanh chóng được chia sẻ rộng trên mạng xã hội. Tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi, tài khoản facebook nói trên do một kẻ lạ mặt mạo danh, chứ không phải do HLV Nguyễn Hữu Thắng lập nên và sử dụng.

Tài khoản giả mạo HLV Hữu Thắng để lại bình luận tục tĩu. Dù sau đó kẻ này đã xóa bình luận nhưng dân mạng đã nhanh tay chụp màn hình lại.

Đáng nói, ngay sau khi để lại bình luận tục tĩu và khiến hình ảnh này lan truyền đến nhiều nơi, kẻ giả mạo kia đã nhanh chóng xóa bình luận, ẩn toàn bộ các bài đăng, đồng thời chuyển tài khoản facebook “Nguyen Huu Thang” về tình trạng “khóa bảo vệ an toàn”.

Tuy nhiên không khó để tìm ra những dấu tích mà kẻ giả mạo này đã để lại. Theo đó, tài khoản facebook “Nguyen Huu Thang” mới được lập từ ngày 25/9/2025. Trong những ngày vừa qua, kẻ đứng sau tài khoản này liên tục đăng tải những hình ảnh cũ của HLV Nguyễn Hữu Thắng, kèm theo đó là những dòng mô tả với từ ngữ thường được những người trẻ dùng mạng xã hội sử dụng.

Bản thân HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định mình không liên quan đến tài khoản facebook nói trên. Bản thân vị chiến lược gia 53 tuổi lâu nay khá kín tiếng, ít xuất hiện trong các hoạt động của bóng đá Việt Nam.

Tài khoản giả mạo chỉ mới được lập cách đây hơn 2 tuần, sử dụng ngôn ngữ khá lạ lẫm so với người ở tuổi U60 như HLV Hữu Thắng. Số điện thoại được kẻ này đăng lên cũng không phải của cựu HLV tuyển Việt Nam.

Khi câu chuyện trở nên ồn ào, kẻ giả mạo đã ẩn toàn bộ các bài đăng trước đó, khóa bảo vệ trang cá nhân.

Thời gian qua, nhiều người đã trở thành nạn nhân của những trang facebook giả, lừa đặt phòng khách sạn, bán khóa học, mua bib tham dự giải marathon….

Vụ việc này một lần này là bài học cảnh giác cho người dùng mạng xã hội. Tất cả cần hết sức cảnh giác khi tiếp cận thông tin, tránh gặp phải sự cố đáng tiếc, bởi nếu không bị phanh phui, khó có thể lường trước kẻ mạo danh có ý định gì với tài khoản giả mạo người nổi tiếng.