Tuyển Thái Lan thắng trận nhưng lại tụt hạng, ngay ngáy ôm mối lo bị loại khỏi giải châu Á

Ngay trước khi bóng lăn vào tối nay (9/10), tuyển Thái Lan đón tin vui khi đội đầu bảng Turkmenistan (6 điểm) bất ngờ thua Sri Lanka 0-1. Thắng lợi này giúp đội bóng Nam Á cũng có 6 điểm và tạm thời vươn lên giành lấy ngôi dẫu đầu bảng D.

Với tuyển Thái Lan, nếu đánh bại tuyển Đài Bắc Trung Hoa, họ cũng sẽ có 6 điểm giống 2 đội bóng trên, qua đó khiến cuộc đua giành tấm vé duy nhất ở bảng đấu này trở nên vô cùng căng thẳng.

Tuyển Thái Lan bế tắc trước Đài Bắc Trung Hoa trong suốt hiệp 1.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Thái Lan chủ động dâng cao đội hình, kiểm soát bóng vượt trội và liên tục khoét vào hai cánh. Trong 10 phút đầu, Ben Davis và Jaroensak Wonggorn là hai cái tên hoạt động năng nổ nhất, tạo ra hàng loạt tình huống sóng gió trước khung thành đội khách.

Phút 7, Jaroensak tung cú sút căng vào góc gần nhưng bị thủ môn Huang Chiu-Lin xuất sắc cản phá. Đội trưởng Chanathip Songkrasin cũng để lại dấu ấn ở phút 17 khi anh thoát xuống sau đường chọc khe của Ben Davis, tuy nhiên Huang Chiu-Lin tiếp tục cứu thua trong gang tấc.

Tuyển Thái Lan sau đó duy trì sức ép bằng hàng loạt pha tạt bóng từ hai biên, nhưng tất cả đều bị hàng thủ Đài Bắc Trung Hoa hóa giải.

Phút 34, Jaroensak dính chấn thương và phải rời sân, nhường chỗ cho Seksan Ratree, trong khi trung vệ Jonathan Khemdee cũng cần tới sự chăm sóc y tế trước khi được thay ra đầu hiệp 2.

Càng thi đấu, “Voi chiến” càng tỏ ra thiếu ý tưởng trong khâu triển khai, dù cầm bóng lên tới hơn 70%. Cơ hội rõ rệt nhất cuối hiệp 1 thuộc về Apisit Sorada, nhưng pha căng ngang của anh không có đồng đội nào kịp băng vào dứt điểm.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0, trong sự sốt ruột của khán giả trên sân. Tuyển Thái Lan kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng Chanathip và các đồng đội vẫn bế tắc trong việc xuyên thủng hàng thủ chơi kín kẽ của đối thủ.

Bước sang hiệp 2, HLV Ishii buộc phải điều chỉnh nhân sự khi Khemdee rời sân, nhường chỗ cho Saringkan Promsupa. Chỉ vài phút sau, sự thay đổi này lập tức phát huy tác dụng. Phút 51, Supachok Sarachat tung đường chuyền tinh tế để Seksan Ratree bật cao đánh đầu cận thành mở tỷ số, giúp Thái Lan khai thông bế tắc.

Sau bàn thắng, đội chủ nhà tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Phút 70, Thitiphan Puangchan có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng đưa bóng ra ngoài. Tuy nhiên, chỉ tám phút sau, “Voi chiến” có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Phút 78, trong pha lộn xộn trước khung thành đội khách, Saringkan bật cao đánh đầu trả ngược, tạo cơ hội để Chanathip Songkrasin tung cú vô lê chuẩn xác, bóng găm thẳng vào góc lưới Hsuan Tuan – thủ môn vào thay Huang Chiu-Lin bị chấn thương. Siêu phẩm của Chanathip ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Lan.

Những phút còn lại, đội trưởng Thái Lan vẫn thi đấu năng nổ, có thêm cú sút căng ở phút 83 nhưng bị hậu vệ Đài Bắc Trung Hoa cản phá. Dẫu vậy, điều đáng lo là việc Supachok và Apisit Sorada đều phải rời sân vì đau, khiến ban huấn luyện không khỏi lo lắng trước trận lượt về.

Thắng 2-0 nhưng tuyển Thái Lan từ vị trí nhì bảng lại tụt xuống xếp thứ ba. Đội bóng này cũng có 6 điểm như Sri Lanka và Turkmenistan nhưng tạm đứng dưới do có chỉ số phụ kém nhất trong 3 trận đối đầu trực tiếp giữa 3 đội (Turkmenistan +1, Sri Lanka 0, Thái Lan -1).

Vào ngày 14/10 tới, Chanathip và đồng đội sẽ làm khách trên sân của tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Với cục diện hiện tại ở bảng D, mọi thứ đang rất khó đoán và 3 đội bóng dẫn đầu không được phép xảy chân nếu không muốn tự loại mình khỏi cuộc đua.

Cục diện bảng D sau loạt trận ngày 9/10