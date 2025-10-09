Tuyển Malaysia chật vật trước Lào, nhọc nhằn vượt khó sau án phạt cực nặng của FIFA

Trong bối cảnh khủng hoảng niềm tin vì bê bối của 7 cầu thủ nhập tịch, tuyển Malaysia rất cần một chiến thắng trước Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 để vực dậy tinh thần.

Và trên thực tế, HLV Peter Cklamovski cũng chủ động yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình trong chuyến làm khách vào tối nay (9/10), tuy nhiên hàng công của tuyển Malaysia thực sự thiếu đi sự sắc bén. Điều này khác hoàn toàn với hình ảnh một đội bóng từng dồn ép và thắng tuyển Việt Nam 4-0 cách đây 4 tháng.

Ngay từ những phút đầu, tuyển Malaysia chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Phút 11, Aiman tung cú dứt điểm sau pha cướp bóng trước vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Morales cũng có cơ hội đánh đầu ở phút 16 nhưng không thể đưa bóng trúng đích.

Tuyển Lào không chỉ co cụm phòng ngự mà còn cố gắng phản công nhanh. Phút 20, Souvanny thoát xuống đối mặt thủ môn Malaysia nhưng bị thổi việt vị. Cầu thủ số 7 của đội chủ nhà tiếp tục để lại dấu ấn ở phút 31 với pha xử lý kỹ thuật trước vòng cấm, song bị hậu vệ Malaysia kịp bọc lót.

Malaysia liên tục tạo sóng gió bằng những pha bóng bổng. Cools và Morales đều có những tình huống đánh đầu nguy hiểm ở phút 38 và 43, nhưng đều chưa thể xuyên thủng lưới Lào. Hiệp một khép lại với tỉ số 0-0, phản ánh đúng thế trận giằng co.

Tuyển Malaysia vấp phải không ít khó khăn trước Lào.

Sau 45 phút nhọc nhằn, phải đến đầu hiệp hai, tuyển Malaysia mới có được điều mình cần. Phút 53, Aiman tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ Lào để mở tỉ số 1-0 cho đội khách. Bàn thắng giúp đội khách thi đấu hưng phấn hơn hẳn.

Chỉ hơn 15 phút sau, tỷ số được nhân đôi. Phút 69, Corbin Ong có pha đi bóng nỗ lực bên cánh trái trước khi kiến tạo để đồng đội dễ dàng đệm bóng vào lưới, nâng tỉ số lên 2-0 cho Malaysia.

Những phút còn lại, Malaysia vẫn duy trì việc kiểm soát thế trận. Thể lực suy giảm khiến tuyển Lào gần như không tạo ra được sự phản kháng đáng kể. Đến phút 90+8, Faisan Halim có bàn thắng thứ 3 cho đội khách.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 dành cho tuyển Malaysia. Đội bóng này hiện có 9 điểm sau 3 trận, tuy nhiên khả năng bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal vì dùng cầu thủ sai quy định vẫn bỏ ngỏ trên đầu. Vào ngày 14/10 tới, Malaysia và Lào sẽ tái đấu tại Kuala Lumpur.