Thắng đậm trên đất Australia, đại diện Đông Nam Á hiên ngang lên đầu bảng giải châu lục

Vào tối nay (9/10), tuyển Philippines tới làm khách trên sân Territory Rugby League ở thành phố Darwin, Australia. Đây là địa điểm được tuyển Timor Leste lựa chọn làm sân nhà tại vòng loại Asian Cup 2027.

Với 4 điểm sau 2 trận, bằng điểm với đội đầu bảng Tajikistan, tuyển Philippines không những đặt mục tiêu giành chiến thắng mà còn mong muốn thắng đậm để tạo lợi thế cạnh tranh. Và chỉ ít phút sau khi bóng lăn, đội quân của HLV Carles Cuadrat đã có được bàn mở tỉ số.

Trong ngày được xếp đá tiền đạo cắm, cầu thủ nhập tịch gốc Na Uy Bjørn Martin Kristensen nhanh chóng điền tên mình lên bảng tỉ số với pha ghi bàn ở phút 15. Đến phút 31, chân sút 22 tuổi tiếp tục lập công, giúp tuyển Philippines có lợi thế dẫn trước 2 bàn sau hiệp 1.

Tuyển Philippines khẳng định sức mạnh trước đối thủ yếu hơn.

Ngay đầu hiệp 2, Paulo Gali giúp tuyển Timor Leste rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Thế nhưng trong một ngày thi đấu bùng nổ, Bjørn Martin Kristensen đã nhanh chóng cùng tuyển Philippines định đoạt trận đấu.

Liên tiếp từ phút 49 đến 56, chân sút đang khoác áo KFUM Oslo tại giải VĐQG Na Uy ghi liền 2 bàn thắng, qua đó hoàn tất cú poker ấn tượng của mình. Khoảng cách an toàn này cũng giúp các cầu thủ Philippines có thể chơi chậm trong quãng thời gian còn lại, giữ sức cho cuộc tái đấu với chính tuyển Timor Leste trên sân nhà New Clark City sau đây 5 ngày.

Bjørn Martin Kristensen thăng hoa với 4 bàn thắng vào lưới tuyển Timor Leste.

Thắng 4-1, tuyển Philippines tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm và chờ đợi kết quả cuộc đấu giữa Tajikistan và Maldives vào đêm nay.

Nhìn chung, cục diện bảng đấu này giờ là cuộc tranh tài giữa hai đội tuyển Philippines và Tajikistan. Trước khi quyết đấu với nhau vào ngày 31/3/2026, hai đội bóng này cần tận dụng tốt đa cơ hội và tạo được hiệu số tốt để cạnh tranh trong trường hợp chỉ số đối đầu ngang nhau (trận lượt đi kết thúc với tỉ số hòa 2-2 trên sân nhà của tuyển Philippines).

Cục diện bảng A sau trận đấu giữa tuyển Timor Leste và Philippines.

Tỉ số: Timor Leste 1-4 Philippines

Ghi bàn:

Timor Leste: Paulo Gali 47’

Philippines: Bjørn Martin Kristensen 15’, 31’, 49’ 56’