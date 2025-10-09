Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng"

“Trong thời điểm như thế này, người hâm mộ đang rất mong tuyển Malaysia có được kết quả tích cực trong hai trận đấu với Lào. Đó là điều rất quan trọng vào lúc này. Chúng ta cần tập trung vào những gì ở trước mắt và đừng để các vấn đề ngoài sân cỏ ảnh hưởng đến đội”, cựu HLV trưởng đội tuyển Malaysia, ông Rajagopal nói trong cuộc phỏng vấn trên tờ The Star (Malaysia).

Tuyển Malaysia mất nguyên dàn cầu thủ nhập tịch từng giúp họ đánh bại tuyển Việt Nam 4-0.

Theo phân tích của chiến lược gia từng giúp tuyển Malaysia vô địch AFF Cup 2010, thử thách lần này sẽ không dễ dàng với đội quân của HLV Peter Cklamovski, đặc biệt khi phải làm khách. Bởi vậy, tuyển Malaysia cần giữ vững tinh thần, gạt bỏ mọi xáo trộn bên ngoài để tập trung hoàn toàn cho hai trận đấu quan trọng trong cuộc đua tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027.

“Trước hết, chúng ta phải tôn trọng mọi đối thủ mà mình đối đầu. Tuyển Lào có thể đang xếp hạng FIFA thấp hơn Malaysia, nhưng trong bóng đá, sự tôn trọng là điều bắt buộc

So với thời của tôi, tôi chắc chắn tuyển Lào đã thay đổi. Tôi đã xem họ thi đấu ở AFF Cup vừa qua và thấy họ có nhiều cầu thủ mới. Đừng quên là đội bóng này còn có cả những cầu thủ mang dòng máu lai thi đấu ở nước ngoài nữa. Vì thế, tuyển Lào đã có sự tiến bộ và đó là điều tuyển Malaysia phải coi chừng”, HLV Rajagopal chia sẻ.

HLV Rajagopal dẫn dắt tuyển Malaysia trong giai đoạn 2009-2013.

Malaysia, hiện xếp hạng 123 thế giới, sẽ chạm trán Lào (hạng 185) vào tối nay (9/10) tại Sân vận động Quốc gia New Laos ở Vientiane, trước khi trở về sân nhà Bukit Jalil đá lượt về vào ngày 14/10.

Dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc Ha Hyeok-jun, tuyển Lào đang từng bước trẻ hóa đội hình và bổ sung một loạt cầu thủ có nguồn gốc châu Âu như hậu vệ Victor Ngovinassack (gốc Pháp) cùng hai tiền vệ Roman Angot và Theo Klein. Đội trưởng của họ, tiền đạo Bounphachan Bounkong, vẫn là mũi nhọn quan trọng với khả năng gây đột biến cao.

Về phía tuyển Malaysia, việc thiếu vắng 7 cầu thủ nhập tịch vì án treo giò của FIFA khiến sức mạnh của đội bóng này suy giảm đáng kể. Tuy vậy, HLV Rajagopal tin tưởng rằng thầy trò HLV Peter Cklamovski có đủ khả năng để giành kết quả tốt:

“Tuyển Malaysia có chiều sâu và kinh nghiệm để đạt được kết quả tích cực. Dựa trên phong độ quốc tế hiện nay, chúng ta có đủ sức mạnh để hướng tới một trận đấu tốt và tôi tin rằng ban huấn luyện sẽ biết cách sử dụng hiệu quả những cầu thủ mà họ có trong trận gặp Lào.”

Sau 2 lượt trận, tuyển Malaysia đang dẫn đầu bảng F với 6 điểm, còn Lào có 3 điểm, tạm đứng thứ 3. Tuy nhiên nguy cơ bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal hiện đang lơ lửng trên đầu tuyển Malaysia, khiến đội bóng này có nguy cơ đánh mất lợi thế tại vòng loại Asian Cup 2027.