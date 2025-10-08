HLV Malaysia "bỏ ngoài tai" án phạt của FIFA, nói cứng trước nguy cơ bị xử thua tuyển Việt Nam

“Những gì đã xảy ra (án phạt của FIFA) nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Đội tuyển Malaysia chẳng thể làm gì để xoay chuyển điều đó vào lúc này. Tốt hơn hết là chúng tôi nên tập trung vào trận đấu với Lào.

Các cầu thủ Malaysia đang thể hiện tinh thần và ý chí cực kỳ mạnh mẽ, họ tin tưởng vào triết lý bóng đá mà chúng tôi đang xây dựng. Chúng tôi cũng muốn tiếp tục truyền cảm hứng cho người dân Malaysia rằng đội tuyển này có thể làm nên điều đặc biệt”, HLV Peter Cklamovski nói trong buổi họp báo vào trưa nay (8/10), một ngày trước trận đấu giữa Malaysia và Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Peter Cklamovski cố gắng giữ bình thản trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang chao đảo vì án phạt của FIFA.

Đây cũng là lần đầu tiên chiến lược gia người Úc lên tiếng về án phạt gây chấn động mà FIFA đưa ra, khiến 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị cấm thi đấu và phạt tiền do liên quan đến việc sử dụng tài liệu giả trong hồ sơ đăng ký thi đấu quốc tế.

Sự việc này khiến tuyển Malaysia mất đi nhóm cầu thủ chủ chốt từng giúp đội bóng này thắng tuyển Việt Nam 4-0 hồi tháng 6 vừa qua. Thậm chí, đội quân của HLV Peter Cklamovski còn có nguy cơ bị xử thua 0-3 ở 2 trận gặp Việt Nam và Nepal.

Dẫu vậy, HLV người Úc vẫn thể hiện sự điềm tĩnh trong buổi họp báo trưa nay. Ông cho biết đội tuyển Malaysia sẽ gạt bỏ những ồn ào nói trên để tập trung vào việc giành 3 điểm ngay trên đất Lào.

“Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thể hiện sự tập trung tối đa, bởi tuyển Lào là một đối thủ không dễ chơi. Mục tiêu của chúng tôi là kết thúc trận đấu mà không để thủng lưới, đồng thời ghi được nhiều bàn thắng. Tôi cũng đã lên kế hoạch chiến thuật để đánh bại đội chủ nhà”, HLV Peter Cklamovski nhấn mạnh.

Tuyển Malaysia đang dẫn đầu bảng F với 6 điểm, nhưng kết quả 2 trận thắng tuyển Việt Nam và Nepal nhiều khả năng sẽ bị hủy.

Trên lý thuyết, tuyển Malaysia được đánh giá cao hơn hẳn dù phải làm khách. Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Malaysia đứng hạng 123, còn Lào chỉ xếp thứ 185 thế giới. Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hoàn toàn về phía đội khách, với thành tích thắng 13, hòa 5 và chỉ thua duy nhất 1 lần trong tổng cộng 19 trận kể từ năm 1968.

Tuy nhiên, dư luận Malaysia đang lo ngại án phạt từ FIFA có thể gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý của các cầu thủ. Trận đấu với Lào tới đây được coi là phép thử niềm tin với HLV Peter Cklamovski và tập thể tuyển Malaysia – những người đang phải chứng minh rằng họ đủ sức vượt qua sức ép để tiếp tục hành trình tại vòng loại Asian Cup 2027.