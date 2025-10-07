CĐV Malaysia phẫn nộ: "Chúng ta đã bị lừa bởi 'câu chuyện cổ tích' của 7 cầu thủ nhập tịch"

Dư luận bóng đá Malaysia đang dậy sóng sau khi FIFA công bố bản báo cáo chi tiết, chỉ rõ việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã nộp hồ sơ giả mạo trong quá trình đăng ký cho 7 cầu thủ nhập tịch.

Theo thông tin từ FIFA, cuộc điều tra phát hiện nhiều điểm bất thường trong giấy tờ của các cầu thủ được cho là “có gốc gác Malaysia”. Cơ quan bóng đá thế giới sau đó đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng), còn 7 cầu thủ Facundo Garcés, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal – mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 70 triệu đồng) và treo giò 12 tháng.

7 cầu thủ nhập tịch được cho là có ông/bà sinh ra trên đất Malaysia. Nhưng sau khi điều tra, FIFA phát hiện ra đây là thông tin sai sự thật.

Ngay sau khi thông tin được công bố, mạng xã hội Malaysia tràn ngập phản ứng phẫn nộ. Trong bài viết có tiêu đề “Người hâm mộ bóng đá Malaysia chỉ trích FAM sau khi FIFA đưa ra "bản án đầy đủ"”, tờ New Straits Times (Malaysia) dẫn lại hàng loạt bình luận bày tỏ sự bức xúc của các CĐV:

“Tài khoản có tên Mark Wong mỉa mai: “Rất khó tin khi truy ra được rằng các cầu thủ Argentina kia có gốc gác Malaysia. Đó đúng là một câu chuyện cổ tích.”

Trong khi đó, Kandeah Subramaniam không giấu nổi sự tức giận: “Đây là một vở kịch quốc tế không hồi kết đầy ô nhục. Danh dự đất nước giờ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.”

Sự phẫn nộ còn hướng vào chính FAM, nơi đang bị xem là trung tâm của bê bối. CĐV Simon Lee lên tiếng: “Nếu phải nộp phạt, thì hãy dùng tiền túi của FAM, chứ đừng lấy ngân sách công.”

Còn khán giả Bruce Leong cho rằng FAM càng cố chối thì chỉ càng mất mặt: “Càng cố phản bác, FAM càng tự đào sâu thêm cái hố xấu hổ của mình.”

Một bình luận khác từ Cui Weiji châm biếm cay độc: “FAM quên không nói với FIFA rằng ở Malaysia, việc nộp sai tài liệu hay làm giả giấy tờ chỉ được xem là ‘lỗi kỹ thuật’ hoặc ‘lỗi nhân viên’, chứ không phải hành vi sai trái.”

Không chỉ FAM, các cầu thủ nhập tịch cũng bị chỉ trích nặng nề. Hasbullah Pit bức xúc: “Người Malaysia đã bị lừa – chúng ta tin vào 7 cầu thủ nói rằng ông bà họ là người Malaysia.”

Dù vậy, vẫn có những tiếng nói kêu gọi nhìn nhận thực tế và chấp nhận hình phạt. Bg Nan bình tĩnh hơn khi khuyên: “Còn gì để tranh cãi nữa? Đừng khiến mọi chuyện tệ hơn. Hãy coi như vẫn còn may vì án phạt chưa quá nặng.”

Nhờ sức mạnh của dàn cầu thủ nhập tịch, tuyển Malaysia lần đầu thắng được tuyển Việt Nam sau hơn 10 năm.

Về phần mình, vào trưa nay (7/10), LĐBĐ Malaysia đã có động thái đáp lại tuyên bố từ FIFA: "Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định rằng mô tả được đưa ra trong quyết định của FIFA là không chính xác. Tuyên bố rằng các cầu thủ “đã có hoặc biết về các tài liệu giả mạo” là vô căn cứ vì cho đến nay chưa có bằng chứng chắc chắn nào được đưa ra.

FAM xin nhấn mạnh rằng các cầu thủ liên quan trong vụ việc là công dân hợp pháp của Malaysia.

Như đã giải thích trước đó, lỗi xảy ra là do nộp sai văn bản, một nhân viên đã tải nhầm tài liệu từ một người đại diện thay vì tài liệu chính thức do Cục Đăng ký Quốc gia (JPN) cấp.

Một đơn kháng cáo chính thức hiện đang được chuẩn bị bằng cách sử dụng các tài liệu gốc hợp lệ và được Chính phủ Malaysia chứng nhận. FAM sẽ đệ đơn kháng cáo chính thức liên quan đến kết luận này và vẫn cam kết bảo vệ sự toàn vẹn của bóng đá Malaysia dựa trên các sự kiện và tài liệu xác thực".

Vụ việc dự kiến còn kéo dài, với hạn muộn nhất là ngày 31/3/2026, thời điểm diễn ra loạt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027. Liên đoàn bóng đá châu Á cần chốt danh sách các đội dự giải trước khi bốc thăm chia bảng.

Tuy nhiên với những gì FIFA đã công bố, việc tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 trong 2 trận gặp Việt Nam và Nepal là điều khó tránh. Khi ấy, tấm vé dự Asian Cup 2027 sẽ trở thành điều xa vời với tuyển Malaysia.