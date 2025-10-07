Bộ trưởng Malaysia lên tiếng, khoét sâu vào "lỗi kỹ thuật" của LĐBĐ Malaysia, yêu cầu làm rõ

“Dù Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã ra tuyên bố nói rằng đây chỉ là lỗi kỹ thuật, do sai sót của nhân viên, nhưng tất cả những điều đó cần phải được làm rõ. Bởi trong tài liệu dài 19 trang, những nhận xét đến từ FIFA làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Malaysia.

Tôi cũng hiểu rằng người hâm mộ bóng đá trong nước sẽ cảm thấy tức giận, thất vọng và mong muốn thấy vấn đề cần phải được sáng tỏ”, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Hannah Yeoh, nói trong cuộc gặp gỡ mới đây với truyền thông.

Theo hồ sơ mà FIFA thu thập được, nơi sinh của ông/bà của 7 cầu thủ nhập tịch tuyển Malaysia đều không phải ở Malaysia như LĐBĐ Malaysia khẳng định ban đầu. Vì thế, họ không đủ điều kiện thi đấu cho ĐTQG nước này.

Đội hình xuất phát của tuyển Malaysia ở trận thắng tuyển Việt Nam hôm 10/6 vừa qua. Với hàng loạt cầu thủ nhập tịch mới, đội bóng này đã có được thắng lợi 4-0. Tuy nhiên nếu không thể kháng cáo thành công, tuyển Malaysia khó tránh được việc bị xử thua 0-3 vì sử dụng cầu thủ trái quy định.

Tuy nhiên vào trưa nay (7/10), LĐBĐ Malaysia đã có động thái đáp lại tuyên bố từ FIFA: "Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định rằng mô tả được đưa ra trong quyết định của FIFA là không chính xác. Tuyên bố rằng các cầu thủ “đã có hoặc biết về các tài liệu giả mạo” là vô căn cứ vì cho đến nay chưa có bằng chứng chắc chắn nào được đưa ra.

FAM xin nhấn mạnh rằng các cầu thủ liên quan trong vụ việc là công dân hợp pháp của Malaysia.

Như đã giải thích trước đó, lỗi xảy ra là do nộp sai văn bản, một nhân viên đã tải nhầm tài liệu từ một người đại diện thay vì tài liệu chính thức do Cục Đăng ký Quốc gia (JPN) cấp.

Một đơn kháng cáo chính thức hiện đang được chuẩn bị bằng cách sử dụng các tài liệu gốc hợp lệ và được Chính phủ Malaysia chứng nhận. FAM sẽ đệ đơn kháng cáo chính thức liên quan đến kết luận này và vẫn cam kết bảo vệ sự toàn vẹn của bóng đá Malaysia dựa trên các sự kiện và tài liệu xác thực".

Bộ trưởng Hannah Yeoh muốn FAM phải làm rõ mọi việc.

Về phần mình, Bộ trưởng Hannah Yeoh cho biết Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia đang chờ quá trình làm việc của FAM với FIFA trước khi đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào.

“FAM phải hoàn tất quá trình kháng cáo trước khi chúng tôi đưa ra thông báo đặc biệt vì quy trình kháng cáo vẫn chưa kết thúc. Sau khi bản căn cứ phán quyết do Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành, tôi được biết FAM có 3 ngày để thông báo ý định kháng cáo, sau đó là 5 ngày để nộp đơn kháng cáo”, bà Hannah Yeoh cho biết.

Đồng thời, vị Bộ trưởng này cũng kêu gọi người hâm mộ tiếp tục ủng hộ đội tuyển Malaysia trong 2 trận gặp Lào vào ngày 9/10 và 14/10 tới.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia phải nghỉ thi đấu từ hôm 26/9 vì án phạt của FIFA.

Trước đó, FIFA đã ra quyết định kỷ luật FAM và bảy cầu thủ nhập tịch sau khi xác định họ vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật của FIFA, liên quan đến việc làm giả tài liệu.

Theo FIFA, FAM đã nộp các giấy tờ giả mạo để xác nhận tư cách cầu thủ, qua đó giúp những cầu thủ này được ra sân trong trận gặp Việt Nam ngày 10/6, thuộc vòng loại thứ ba Asian Cup 2027.

Danh sách bảy cầu thủ bị kỷ luật gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Với hành vi này, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 70 triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 12 tháng trên toàn cầu, tính từ ngày nhận thông báo của FIFA.