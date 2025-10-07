LĐBĐ Malaysia chính thức kháng cáo, tiết lộ lý do giấu thông tin của 7 cầu thủ nhập tịch

Những diễn biến quanh án phạt với LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Theo những thông tin mới nhất, FAM đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để gửi đơn kháng cáo lên FIFA.

Trong tuyên bố mới nhất, FAM nhấn mạnh rằng mọi tài liệu và bằng chứng hỗ trợ liên quan đến nhóm cầu thủ nhập tịch đều đã hoàn thiện và sẵn sàng trình lên FIFA ngay lập tức thông qua các kênh chính thức.

"FAM xem xét nghiêm túc một số kết luận, đặc biệt là những cáo buộc rằng các cầu thủ "đã lấy được tài liệu giả mạo" hoặc cố tình trốn tránh các quy tắc về điều kiện tham gia. FAM khẳng định không có bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố này của FIFA”.

Ngoài việc tuyên bố FIFA thiếu cơ sở và tiến hành kháng cáo, FAM cũng nhấn mạnh rằng hồ sơ về lý lịch gia đình, nguồn gốc của nhóm cầu thủ nhập tịch sẽ không được FAM chia sẻ công khai. Theo FAM thì điều này xuất phát từ quy định của Chính phủ Malaysia.

FAM sẽ không chia sẻ thông tin về nguồn gốc của 7 cầu thủ nhập tịch.

“FAM cũng muốn nhấn mạnh rằng vụ việc này liên quan và chứa đựng thông tin chính thức về các thủ tục của Chính phủ Malaysia trong việc cấp và xác minh hộ chiếu.

Theo các quy định của Đạo luật Bí mật chính thức năm 1972 và Đạo luật Hộ chiếu năm 1966, mọi tiết lộ liên quan đến tài liệu hoặc quy trình mà không được phép đều bị nghiêm cấm.

Do đó, FAM có nghĩa vụ pháp lý phải bảo mật những yếu tố này. Do đó, FAM sẽ chỉ chia sẻ thông tin liên quan với FIFA cho mục đích của vụ việc này", tuyên bố của FAM cho biết.

Trước đó, FIFA đã đưa ra phán quyết đầy đủ và lý do cho hành động kỷ luật áp dụng đối với FAM và bảy cầu thủ sau khi xác nhận có sự không nhất quán trong các tài liệu gốc được nộp trong quá trình đăng ký của các cầu thủ liên quan.

Ủy ban kỷ luật FIFA giải thích rằng hình phạt được đưa ra sau khi vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA liên quan đến hành vi làm giả và thay đổi tài liệu chính thức.

Cuộc điều tra phát hiện ra rằng một số tài liệu hỗ trợ do FAM gửi, bao gồm giấy khai sinh của ông bà các cầu thủ, có chứa thông tin không khớp với hồ sơ gốc tại quốc gia nơi các cầu thủ sinh ra.

Các cuộc kiểm tra tiếp theo phát hiện ra rằng những cá nhân được nêu tên là ông bà của bảy cầu thủ không sinh ra ở Malaysia, trái ngược với thông tin đã nộp cho FIFA.