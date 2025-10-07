LĐBĐ Malaysia bất ngờ phản pháo FIFA, tuyên bố sẽ “đấu tranh đến cùng”

Sáng 7/10, hãng truyền thông Bharian đã đăng tải những diễn biến mới xoay quanh án phạt của FIFA với FAM và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch.

FIFA trước đó đã tiết lộ chi tiết đằng sau quyết định áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với FAM và 7 cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Sau thông báo này từ FIFA, FAM đã bất ngờ có hành động phản pháo, cho rằng FIFA đã đưa ra kết luận không chính xác và không công bằng.

"FAM xem xét nghiêm túc một số kết luận, đặc biệt là những cáo buộc cho rằng các cầu thủ "đã có giấy tờ giả mạo" hoặc cố tình lách luật. FAM nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào chứng minh cho những cáo buộc này do FIFA đưa ra.

Tất cả các tài liệu và hồ sơ liên quan đến trình độ của cầu thủ đều đã được FAM chuẩn bị, xác minh và quản lý đầy đủ theo đúng quy trình quy định.

Mọi lúc, các cầu thủ đều hành động một cách thiện chí, hoàn toàn dựa vào quá trình xác minh và đăng ký do FAM thực hiện", đại diện của FAM cho biết trong một tuyên bố mới nhất.

FAM cho rằng FIFA đã đưa ra những kết luận "thiếu công bằng".

FAM tiếp tục khẳng định rằng FIFA đã “thiếu công bằng” khi đưa ra những kết luận cũng như án phạt với bóng đá Malaysia, đồng thời khẳng định sẽ đấu tranh cho vụ kháng cáo:

"FAM tin rằng cách mô tả này là không chính xác và không công bằng, và vấn đề này sẽ được giải quyết triệt để thông qua quá trình kháng cáo chính thức.

FAM vẫn cam kết bảo vệ lợi ích của bóng đá quốc gia, bảo vệ quyền lợi của cầu thủ và đảm bảo quá trình này diễn ra minh bạch và tuân thủ đúng quy định.

FAM sẽ sử dụng mọi kênh pháp lý có thể để đấu tranh cho vụ kiện này”.

Theo Bharian, FAM sẽ có ba ngày để trả lời những lý do đưa ra đằng sau quyết định của Ủy ban kỷ luật FIFA. Sau đó, họ có năm ngày để gửi đơn kháng cáo lên Ủy ban kháng cáo của FIFA.



