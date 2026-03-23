Hình xăm của Đình Bắc

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, cầu thủ Đình Bắc thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Trong loạt ảnh, tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội cởi trần, khoe cơ bụng 6 múi rõ nét cùng phần thân trên săn chắc.

Song, điều khiến dân mạng bàn luận nhiều hơn cả lại nằm ở những hình xăm lộ rõ trên cơ thể nam cầu thủ. Không ít người tò mò về ý nghĩa đằng sau những chi tiết này, bởi với nhiều người trẻ, hình xăm thường là cách thể hiện cá tính riêng, hoặc thể hiện một thông điệp, kỷ niệm nào đó. Với Đình Bắc cũng không ngoại lệ.

Loạt hình xăm trước ngực và sau lưng của Đình Bắc gây chú ý.

Hai hình xăm trước ngực của chân sút quê Nghệ An này không quá xa lạ, đã gắn bó với anh chàng từ nhiều năm nay. Thỉnh thoảng, những hình xăm này cũng lộ ra khi anh chàng cởi áo trong quá trình tập luyện hoặc thi đấu. Tất cả đều được in ở trên ngực - vị trí gần trái tim, thường được nhiều người lựa chọn khi muốn lưu giữ những điều có ý nghĩa sâu sắc và mang tính “khắc ghi” lâu dài.

Theo đó, một bên là hình xăm bông hồng kết hợp cùng chiếc đồng hồ, có ý nghĩa lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và nhắc nhở bản thân trân trọng từng giây phút của tuổi trẻ. Với một cầu thủ chuyên nghiệp, quãng thời gian đỉnh cao là hữu hạn, vì vậy việc ý thức về giá trị của từng trận đấu, từng cơ hội ra sân trở thành yếu tố quan trọng để không bỏ lỡ bất kỳ bước ngoặt nào trong sự nghiệp.

Hình xăm còn lại là trái bóng tròn đi kèm dòng chữ “Love my family”. Nếu trái bóng đại diện cho con đường mà anh theo đuổi, thì dòng chữ lại cho thấy điểm tựa phía sau. Sự kết hợp này không chỉ đơn thuần nói về đam mê bóng đá, mà còn nhấn mạnh mối liên kết giữa sự nghiệp và gia đình - hai yếu tố song hành trong hành trình trưởng thành của Đình Bắc. Một bên là khát vọng vươn lên trên sân cỏ, bên còn lại là nền tảng tinh thần giúp anh giữ được sự cân bằng và động lực dài hạn.

Hai hình xăm trước ngực này đã gắn bó với Đình Bắc suốt nhiều năm.

Phía sau lưng anh chàng là hình xăm dòng chữ tiếng Anh, ít được nhiều người biết đến hơn. Đó là dòng: “My parents are my motivation to try every day” (Cha mẹ là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày). Thông điệp ngắn gọn nhưng trực diện, phản ánh rõ ràng nguồn động lực lớn nhất trong hành trình theo đuổi bóng đá của anh - gia đình.

Cận cảnh hình xăm sau lưng của Đình Bắc.

Những gì thể hiện qua hình xăm cũng phần nào phản chiếu rõ trong hành động của Đình Bắc ngoài đời.

Ở tuổi 21, chân sút quê Nghệ An đã sớm thực hiện được mục tiêu lớn: mua xe và xây nhà mới cho bố mẹ. Mới đây, trên Instagram cá nhân, anh chia sẻ hình ảnh căn nhà khang trang tại quê nhà. Từ căn nhà cấp 4 đơn sơ gắn với tuổi thơ, gia đình anh nay đã có nơi ở ổn định hơn - thành quả của những năm tháng nỗ lực không ngừng. Việc xây nhà trên chính mảnh đất quê hương không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là cách Đình Bắc thể hiện sự gắn bó và lòng biết ơn với gia đình.

Từ một cậu bé lớn lên trong gia đình thuần nông ở Nghệ An, kinh tế không quá dư dả, Đình Bắc luôn nhận được sự ủng hộ hết mình từ bố mẹ để theo đuổi đam mê bóng đá. Giờ đây, anh không chỉ lo được cho bản thân mà còn có thể phụ giúp, báo hiếu cho gia đình.

Nguyễn Đình Bắc mua xe ô tô tặng bố, xây nhà cho mẹ. Ảnh: Nghệ An News

Trên mạng xã hội cá nhân, anh chàng cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh cùng gia đình. Dịp 8/3 vừa qua, nam cầu thủ đăng tải ảnh chụp cùng mẹ kèm lời nhắn giản dị: “Con chỉ mong mẹ thật nhiều sức khỏe và bình an!”.

Gia đình luôn đồng hành, ủng hộ Đình Bắc theo đuổi đam mê.

Đình Bắc và mẹ trong loạt ảnh mới.

Có thể thấy, từ dòng chữ sau lưng đến những hình xăm trước ngực, tất cả không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn là cách Đình Bắc kể câu chuyện của chính mình. Đó là câu chuyện về một cầu thủ trẻ đi lên từ khó khăn, mang theo đam mê sân cỏ và luôn đặt gia đình ở vị trí trung tâm. Và có lẽ, không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào, chính những hình xăm ấy đã nói lên tất cả về con người và hành trình của chân sút xứ Nghệ.

Đình Bắc sinh năm 2004 hiện đang khoác áo CLB Công an Hà Nội.

Anh sở hữu hơn 1,3 triệu người theo dõi trên TikTok và hơn 634 nghìn follower trên Facebook. Đây là con số không hề nhỏ, đặc biệt với một cầu thủ trẻ, khiến anh nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các nhãn hàng, trong đó có nhiều thương hiệu thuộc mảng lifestyle, beauty và chăm sóc cá nhân.

Đặc biệt là sau khi trở về từ VCK U23 châu Á, Đình Bắc nhanh chóng trở thành hiện tượng bóng đá số 1 Việt Nam. Không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ, nam tiền đạo sinh năm 2004 còn phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội, trở thành hình mẫu mới của thế hệ cầu thủ trẻ vừa có tài năng lẫn ngoại hình sáng.

