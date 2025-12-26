Hiện Hà Nội có 9 cây cầu bắc qua sông Hồng, gồm Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Thịnh, Long Biên, Văn Lang và Trung Hà. Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, thành phố sẽ bổ sung thêm 9 cây cầu nữa, trong đó có cầu Ngọc Hồi trên Vành đai 3,5, cùng các dự án như Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở, Thăng Long mới, Thượng Cát và Phú Xuyên. Sự bổ sung này không chỉ tăng cường khả năng kết nối giữa các khu vực trong và ngoài Thủ đô, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững cho cả vùng.