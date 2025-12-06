Hình chi tiết VinFast EC Van sắp bàn giao khách hàng: Nội thất tối giản, 1 màn hình, âm thanh radio, kính chỉnh điện, thùng hàng 2.600L

Về vận hành, VinFast EC Van sử dụng động cơ điện công suất tối đa 40 mã lực, mô-men xoắn cực đại 110Nm, cho tốc độ tối đa 75km/h. Bộ pin xe có dung lượng 17kWh, tầm vận hành 150km/sạc. Theo VinFast, mẫu EC Van có hỗ trợ sạc nhanh tối đa 19,4kW, có thể sạc 10-70% pin trong 42 phút. Ngoài ra, khách hàng có thể mua bộ sạc di động công suất 3kW để sạc tại nhà.