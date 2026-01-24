Hình ảnh xuyên đêm ăn mừng U23 Việt Nam kiên cường hạ Hàn Quốc trong thế 10 người

Trận tranh hạng Ba giải U23 châu Á 2026 đã diễn ra với diễn biến nghẹt thở ngoài sức tưởng tượng. U23 Việt Nam tưởng chừng đã cầm chắc chiến thắng khi dẫn trước đối thủ đến những phút cuối. Tuy nhiên, kịch tính đẩy lên cao trào ở phút 86 khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ rời sân.

Chơi thiếu người, các chiến binh áo đỏ phải gồng mình chống đỡ và nghiệt ngã thay, đúng 30 giây cuối cùng của phút bù giờ hiệp 2, U23 Hàn Quốc có bàn gỡ hòa 2-2.

Người dân TPHCM đổ ra đường sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc

Cổ động viên đã chuẩn bị ăn mừng thì lặng người khi U23 Hàn Quốc gỡ hòa ở những giây cuối cùng.

Bị dội gáo nước lạnh và mất người, nhưng U23 Việt Nam đã cho thấy tinh thần thép. Suốt 30 phút hiệp phụ, đội bóng áo đỏ kiên cường đứng vững trước sức ép nghìn cân để kéo đối thủ vào loạt luân lưu định mệnh.

Trận đấu nghẹt thở đến phút chót, cổ động viên nín thở theo dõi từng lượt sút luân lưu.

Trên chấm 11 m, sự xuất sắc của thủ môn Cao Văn Bình cùng cú sút quyết định của Thanh Nhàn đã giúp Việt Nam chiến thắng 7-6, chính thức đoạt tấm Huy chương Đồng danh giá trong sự ngỡ ngàng của cả châu lục.

Ông Huỳnh Xuân Thông (60 tuổi, phường Tân Định) hạnh phúc chia sẻ: “Dù lỡ hẹn với chung kết, nhưng hôm nay các cầu thủ đã chơi một trận thật sự đáng tự hào, bằng tất cả quyết tâm và tình yêu với màu cờ sắc áo”

Chỉ ít phút sau khi trận đấu khép lại, dòng người mang theo cờ đỏ sao vàng, trống, kèn và băng rôn đã phủ kín các tuyến đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur,...

Ghi nhận tại đường Lê Lợi lúc gần 3 giờ sáng, dòng người “đi bão” vẫn đông đúc, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chiếc áo số 7 của cầu thủ Đình Bắc với chữ ký của U23 Việt Nam được một người mang theo khi “đi bão”, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Không ít bạn trẻ chia sẻ đã sẵn sàng cho một màn ăn mừng từ trận trước, nhưng phải đến hôm nay mới được tận hưởng trọn vẹn cảm xúc chiến thắng.

Tấn Phát (25 tuổi) bày tỏ: “Mình đã chuẩn từ trận bán kết, nhưng không tiếc. Tấm HCĐ hôm nay là món quà quá ý nghĩa dành cho người hâm mộ cả nước"

Không ít du khách nước ngoài phấn khích tham gia ăn mừng, cùng người dân hô vang “Việt Nam!”

Với tấm huy chương đồng tại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã có lần thứ hai đứng trên bục vinh quang của giải đấu, sau thành tích á quân năm 2018, tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.