Hình ảnh vệ tinh xác nhận hai hệ thống THAAD tại UAE bị Iran phá hủy hôm 1/3/2026.

Các hình ảnh cho thấy những đòn tấn công trực diện vào hai địa điểm chứa hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ sản xuất; cả hai đều nằm gần thủ đô Abu Dhabi.

Tại địa điểm đầu tiên, một nhà chứa máy bay nơi thường cất giữ radar AN/TPY-2 của hệ thống dường như đã bị phá hủy.

Có thể thấy thêm hai đòn tấn công nữa tại địa điểm thứ hai, bao gồm một cú đánh gần nơi radar thường được triển khai.

Đây là hai hệ thống THAAD duy nhất được biết là đang phục vụ trong quân đội UAE. Chúng được mua khoảng 10 năm trước.

Hệ thống THAAD được thiết kế để bắn hạ các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm xa trong giai đoạn cuối bằng cách đánh chặn trực tiếp.

Hệ thống này có thể đánh chặn tên lửa ở tầm bắn từ 150 đến 200km. Thông thường, mỗi hệ thống bao gồm sáu bệ phóng gắn trên xe tải, 48 tên lửa đánh chặn, ít nhất một radar giám sát tầm xa AN/TPY-2, thiết bị vô tuyến và cần 95 binh sĩ để vận hành.

Hệ thống THAAD có thể có giá từ 1 đến 3 tỷ USD. Riêng chi phí của radar AN/TPY-2 có thể lên tới 500 triệu USD. Trong khi đó, một tên lửa đánh chặn đơn lẻ có giá hơn 12,7 triệu USD.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào cả hai hệ thống của UAE ngay sau khi Mỹ và Israel tấn công Cộng hòa Hồi giáo Iran.

UAE phải hứng chịu phần lớn các cuộc tấn công trả đũa của Iran.

Ngày 3/3, Bộ Quốc phòng UAE tuyên bố kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, tổng cộng 186 tên lửa đạn đạo đã được phát hiện phóng về phía lãnh thổ của họ. Trong số này, 172 tên lửa đã bị phá hủy, 13 quả rơi xuống biển, một quả rơi xuống lãnh thổ nước này.

Bộ này cho biết thêm rằng, đã phát hiện 812 UAV của Iran, trong đó 755 chiếc bị đánh chặn, còn 57 chiếc bị rơi xuống lãnh thổ nước này.

Bộ này cũng báo cáo đã phát hiện và phá hủy 8 tên lửa hành trình của Iran.

Các cuộc tấn công này đã gây thương vong, gồm: 3 người thiệt mạng là công dân Pakistan, Nepal và Bangladesh; 68 người bị thương nhẹ là công dân UAE, Ai Cập, Ethiopia, Philippines, Pakistan, Iran, Ấn Độ, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijan, Yemen, Uganda, Eritrea, Lebanon và Afghanistan.

Trong bối cảnh leo thang này, UAE được cho là đang cân nhắc hành động quân sự để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran vào lãnh thổ của mình.

UAE được coi là một trong những đồng minh hàng đầu của Mỹ. Trong số tất cả các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh, UAE có quan hệ thân thiết nhất với Israel.

Tuy nhiên, rất khó có khả năng Abu Dhabi sẽ hành động đơn độc. Kịch bản khả dĩ nhất là các quốc gia Ả Rập sẽ thành lập liên minh riêng, và phát động chiến dịch riêng chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran.