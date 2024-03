Theo trang tin Newsweek, địa điểm huấn luyện quân sự mới của Trung Quốc ban đầu được đăng tải trên mạng xã hội X bởi một tài khoản có tên @sfx_ewss.



"Một mục tiêu mô phỏng khác của #PLA [Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc] về văn phòng của nhà lãnh đạo #Đài Loan ở A Lạp Thiện, Nội Mông, #Trung Quốc", tài khoản này viết vào ngày 25/3.

Ảnh chụp màn hình bài đăng của tài khoản @sfx_ewss trên mạng xã hội X.

Theo Newsweek, vào đầu tháng 3, một đô đốc cấp cao của Mỹ đã phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Mỹ về các mối đe dọa đối với đảo Đài Loan từ việc hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, nói rằng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) có thể sẵn sàng tấn công Đài Loan vào năm 2027.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ lịch sử của mình, mặc dù Bắc Kinh chưa trực tiếp kiểm soát hòn đảo tự trị này kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền tại đại lục vào năm 1949.

Hình ảnh nguồn mở trên trang web Sentinel Hub của công ty công nghệ thông tin Sinergise có trụ sở tại Slovenia cho thấy, việc xây dựng mô hình văn phòng của nhà lãnh đạo Đài Loan tại địa điểm huấn luyện của quân đội Trung Quốc ở A Lạp Thiện bắt đầu vào tháng 3/2021 và gần như hoàn thành vào tháng 10/2021.

Newsweek đã truy cập được vào những hình ảnh vệ tinh mới nhất xác nhận sự tồn tại của các công trình mô phỏng đường phố và văn phòng của nhà lãnh đạo Đài Loan ở Đài Bắc.

Theo Newsweek, vào năm 2015, J. Michael Cole - một thành viên cấp cao không thường trú tại Viện Đài Loan Toàn cầu có trụ sở tại Washington - từng viết trên tạp chí thời sự quốc tế The Diplomat rằng, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) vào tháng 7/2015 đã trình chiếu một cuộc tập trận quân sự tại Căn cứ Huấn luyện Zhurihe ở Nội Mông. Cuộc tập trận cho thấy các binh sĩ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc xông vào một tòa nhà tương tự như văn phòng thời Nhật Bản của nhà lãnh đạo Đài Loan.

"Như đã từng làm trước đây, Bắc Kinh đang gửi tín hiệu tới cử tri ở Đài Loan để đưa ra lựa chọn 'đúng đắn' (bỏ phiếu cho ứng cử viên được họ ủng hộ, Hung Hsiu-chu của Quốc Dân Đảng) và cảnh báo về hậu quả nếu họ không tuân thủ (bằng cách bỏ phiếu cho Tsai Ing-wen của Đảng Dân chủ đối lập)", Cole viết vào năm 2015.

Thiết kế mô phỏng đường phố và tòa nhà văn phòng của nhà lãnh đạo Đài Loan ở A Lạp Thiện, Nội Mông, Trung Quốc, được thấy trên Apple Maps vào ngày 27/3/2024.



The Diplomat đưa tin vào tháng 8/2015 rằng, Trung Quốc đã xây dựng một tòa nhà mô phỏng giống văn phòng của nhà lãnh đạo Đài Loan để huấn luyện quân sự. Tòa nhà được xây dựng từ năm 2014 đến năm 2015, theo hình ảnh vệ tinh do The Diplomat công bố.



Hình ảnh vệ tinh của Văn phòng của nhà lãnh đạo Đài Loan tại Đài Bắc, được thấy trên Google Earth vào ngày 27/3/2024.

Trung Quốc muốn thống nhất Đài Loan trong hòa bình

Đô đốc John Aquilino - Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ - phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Mỹ vào ngày 20/3 rằng: "Tất cả các dấu hiệu đều chỉ ra rằng [Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc] đáp ứng chỉ thị của Chủ tịch Tập Cận Bình là sẵn sàng tấn công Đài Loan vào năm 2027".



Ông Aquilino nói thêm: "Mặc dù [Trung Quốc] tuyên bố muốn đạt được sự thống nhất thông qua các biện pháp hòa bình, nhưng ông Tập sẽ không từ bỏ việc sử dụng vũ lực".

Theo Newsweeek, bất chấp những lo ngại này, các quan chức quân sự hàng đầu khác của Mỹ và các thành viên của cộng đồng tình báo đều tin rằng Trung Quốc muốn sử dụng các biện pháp hòa bình để thống nhất Đài Loan.

Khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại San Francisco vào năm ngoái, ông Tập đã nói với ông Biden rằng hãy ngừng vũ trang cho Đài Loan.

Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tập nói trong cuộc gặp thượng đỉnh rằng: "Phía Mỹ nên có những hành động thực sự để tôn trọng cam kết không ủng hộ 'Đài Loan độc lập', ngừng trang bị vũ khí cho Đài Loan và ủng hộ sự thống nhất trong hòa bình của Trung Quốc".