Hình ảnh thiết kế trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng hơn 850 nghìn tỷ đồng

Dự án trục giao thông cảnh quan sông Hồng có phạm vi triển khai dọc theo sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 19 xã, phường của Hà Nội.

Trong đó, phía hữu Hồng (nội thành) đi qua 12 xã, phường. Quy mô diện tích thực hiện dự án khoảng 11.000 ha, bao gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng diện tích giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha.

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần độc lập, bao gồm: dự án thành phần 1 (thi công đường và công trình kèm theo bờ sông phía Nam - nội thành); dự án thành phần 2 (thi công đường và công trình kèm theo bờ phía Bắc); dự án thành phần 3: Đầu tư tuyến Monorail phía nội thành; dự án thành phần 4 là các khu đô thị tái định cư...

Dự án được thực hiện theo hình thức BT, quỹ đất đối ứng để thanh toán cho nhà đầu tư được xác định tại khu vực tái thiết đô thị nằm trong phạm vi dự án.