Hình ảnh Thái Nguyên tan hoang sau lũ lịch sử

Sau hơn 2 ngày chống chọi với lũ dữ, người dân lại tất bật dọn dẹp, rửa sạch từng món đồ còn có thể cứu vãn. Những vật dụng ngấm nước quá lâu, hư hỏng nặng đành phải bỏ đi trong tiếc nuối. Ai nấy đều cố gắng gom góp, lau chùi, hy vọng sớm ổn định cuộc sống sau những ngày kiệt quệ vì thiên tai.