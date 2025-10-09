Hình ảnh Thái Nguyên tan hoang sau lũ lịch sử

Sau nhiều ngày ngập sâu vì hoàn lưu bão số 11, trưa 9/10, nước lũ tại Thái Nguyên bắt đầu rút dần. Trên các tuyến phố trung tâm như Minh Cầu, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến hay khu vực ngã ba Bắc Nam (phường Phan Đình Phùng), từng mảng bùn non loang lổ trên mặt đường, nhiều đoạn vẫn còn ngập cục bộ.
Khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên vốn sầm uất nay hiện lên trong cảnh tượng ngổn ngang, bùn đất phủ kín đường, rác thải chất thành đống, mùi hôi bốc lên nồng nặc dưới cái nắng gay gắt.
Phía trước cửa nhiều ngôi nhà, tủ, bàn ghế, hàng hóa ngổn ngang, phủ đầy bùn đất.
Sau hơn 2 ngày chống chọi với lũ dữ, người dân lại tất bật dọn dẹp, rửa sạch từng món đồ còn có thể cứu vãn. Những vật dụng ngấm nước quá lâu, hư hỏng nặng đành phải bỏ đi trong tiếc nuối. Ai nấy đều cố gắng gom góp, lau chùi, hy vọng sớm ổn định cuộc sống sau những ngày kiệt quệ vì thiên tai.
Ô tô lấm lem, xe máy hỏng hóc sau nhiều ngày ngâm trong nước lũ.
“Nước lên nhanh quá, đồ đạc trong nhà ngập gần hết tầng một. Tủ lạnh, ti vi, máy giặt đều hỏng hết. Bây giờ chỉ biết dọn dẹp dần, cố gắng khử mùi để ở tạm. Chưa bao giờ tôi thấy cảnh ngập kinh khủng như thế này”, bà Nguyễn Bích Thuỳ, sống gần ngã ba Bắc Nam chia sẻ.
Ở khu vực hầm cầu chui Thống Nhất, mặt đường vẫn ngập nhẹ, nhiều đoạn xe máy, ô tô di chuyển khó khăn.
Rác thải bủa vây khắp các tuyến đường, ngõ nhỏ, bốc mùi nồng nặc sau nhiều ngày ngập lụt, khiến không khí trở nên ngột ngạt, ẩm mốc.
“Ba ngày qua, gia đình tôi phải sơ tán. Hôm nay nước rút, tôi mới về dọn nhà. Mọi thứ gần như hư hỏng hết, cả cửa gỗ cũng bị phồng rộp. Giờ chỉ mong chính quyền sớm hỗ trợ khử trùng, tránh dịch bệnh vì rác, bùn quá nhiều”, anh Vũ Minh Tuấn, ở phường Phan Đình Phùng, cho biết.
Sau lũ, khắp nơi ngổn ngang, hoang tàn.
Lực lượng môi trường đô thị, đoàn viên thanh niên và dân phòng đang được huy động để thu gom, vận chuyển, làm sạch các tuyến đường chính. Một số tuyến phố vẫn phải dùng máy bơm hút nước, khơi thông hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn.
Theo thống kê sơ bộ, trận mưa lũ lịch sử ở Thái Nguyên khiến 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích và khoảng 200.000 ngôi nhà bị ngập.
Hàng nghìn hecta hoa màu, tài sản, phương tiện của người dân bị hư hỏng nặng, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, sạt lở. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ di dời, cứu trợ và dọn dẹp môi trường sau lũ.
Đây được xem là trận ngập lụt nghiêm trọng nhất trong hơn 60 năm qua tại Thái Nguyên, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, làm đảo lộn hoàn toàn đời sống của hàng vạn hộ dân.