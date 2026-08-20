Hình ảnh muốn "độn thổ" trước cửa nhà vệ sinh của nam ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới

Một hình ảnh "khó đỡ" của nam sĩ này đang được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

Isaac hiện đang là cái tên được bàn tán trên mạng xã hội sau khi một người dùng bất ngờ đăng tải hình ảnh nam ca sĩ trong một khoảnh khắc khá “khó đỡ”. Trong ảnh, Isaac được bắt gặp khi đang bước ra từ khu vực nhà vệ sinh. Không phải sân khấu, thảm đỏ hay một sự kiện với diện mạo chỉn chu, nam ca sĩ xuất hiện trong một tình huống rất đời thường, thậm chí có phần bất ngờ. Chính sự khác biệt này nhanh chóng khiến hình ảnh nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Hình ảnh đang được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội của Isaac

Ngay khi được chia sẻ, bài đăng nhanh chóng nhận về nhiều lượt tương tác cùng hàng loạt bình luận hài hước. Nhiều người thích thú trước việc một trong những nam thần nổi tiếng của Vbiz lại vô tình bị bắt gặp trong hoàn cảnh không thể đời thường hơn. Một số bình luận còn hài hước nhắn nhủ người đăng rằng “chủ thớt bình an”, bởi không ít người lo Isaac có thể phát hiện mình vừa trở thành nhân vật chính trong một bài đăng được chú ý. Sự tương phản giữa hình tượng lịch lãm quen thuộc và khoảnh khắc có phần “khó đỡ” càng khiến câu chuyện được chú ý hơn.

Sở hữu ngoại hình nổi bật, Isaac nhiều năm qua vẫn được khán giả nhớ đến như một trong những nam thần đình đám của showbiz Việt

Bởi vốn được biết đến với ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm và hình ảnh luôn được chăm chút mỗi khi xuất hiện trước công chúng, khoảnh khắc đời thường của Isaac lập tức tạo cảm giác vừa lạ lẫm vừa hài hước đối với người hâm mộ. Dù chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, hình ảnh này vẫn nhanh chóng thu hút sự quan tâm và được bàn tán xôn xao.

Sở hữu ngoại hình nổi bật, Isaac nhiều năm qua vẫn được khán giả nhớ đến như một trong những nam thần đình đám của showbiz Việt. Từ thời còn hoạt động cùng 365daband cho đến khi phát triển sự nghiệp riêng, nam ca sĩ luôn gây chú ý mỗi khi xuất hiện nhờ gương mặt điển trai, vóc dáng cân đối và phong thái lịch lãm. Hình ảnh đời thường đang được chia sẻ vì thế càng khiến khán giả thích thú, bởi nam ca sĩ vốn quen thuộc với diện mạo chỉn chu, cuốn hút trước ống kính. Một khoảnh khắc có phần “khó đỡ” như lần này vô tình tạo nên sự đối lập thú vị với hình tượng nam thần mà Isaac đã duy trì trong nhiều năm.

Isaac từng được chuyên trang TC Candler đề cử trong danh sách 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới năm 2026

Isaac từng được chuyên trang TC Candler đề cử trong danh sách 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới năm 2026. Việc một nghệ sĩ Việt xuất hiện trong bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế từng thu hút sự chú ý, góp phần củng cố danh xưng nam thần mà Isaac sở hữu từ những ngày đầu bước vào showbiz. Với gương mặt sáng, đường nét hài hòa, chiều cao nổi bật và phong cách lịch lãm, anh thường xuyên được xếp vào nhóm những nam nghệ sĩ có ngoại hình nổi bật của Vbiz.

Không chỉ có lợi thế về diện mạo, Isaac còn gây ấn tượng bởi nền tảng học vấn đáng nể. Trước khi hoạt động nghệ thuật, anh từng là thủ khoa toàn khóa ngành Bác sĩ thú y của Đại học Cần Thơ. Nam ca sĩ cũng từng nhận học bổng Thạc sĩ sang Nhật Bản tu nghiệp nhưng quyết định từ bỏ để theo đuổi đam mê ca hát.

Isaac là thành viên nổi bật của 365, luôn duy trì sức hút lớn nhờ khả năng hát, nhảy, làm chủ sân khấu cùng hình ảnh nam thần điển trai và tinh tế

Sau đó, Isaac debut với 356 đảm nhận vai trò trưởng nhóm kiêm giọng ca chính. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Thanh Vân, nhóm nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nam nổi bật của Vpop với loạt ca khúc được yêu thích như Oh My Love, Hai Cô Tiên và đặc biệt là Bống Bống Bang Bang.

Sau khi 365 ngừng hoạt động, Isaac tiếp tục phát triển sự nghiệp solo, đồng thời thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Dù chưa tạo được một bản hit có sức ảnh hưởng tương đương thời kỳ 365, anh vẫn duy trì vị trí riêng nhờ khả năng hát, nhảy, làm chủ sân khấu cùng hình ảnh nam thần điển trai và tinh tế.

Chính vì đã quá quen với hình tượng lịch lãm và chỉn chu, những khoảnh khắc rất đời thường như hình ảnh đang được chia sẻ lại càng tạo sự thích thú

Đến năm 2024, Anh Trai Say Hi tiếp tục giúp Isaac đến gần hơn với khán giả trẻ. Tại chương trình, nam ca sĩ cho thấy một hình ảnh hài hước, gần gũi và sẵn sàng hòa nhập với các đàn em, qua đó ghi thêm điểm trong mắt công chúng. Chính vì đã quá quen với hình tượng lịch lãm và chỉn chu, những khoảnh khắc rất đời thường như hình ảnh đang được chia sẻ lại càng tạo sự thích thú, cho thấy phía sau danh xưng nam thần vẫn là một Isaac giản dị và đôi khi cũng có những tình huống “khó đỡ” như bất kỳ ai.

Ảnh: FBNV/ chụp màn hình