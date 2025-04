Hình ảnh mới nhất vào sáng 28/4 ở Vạn Hạnh Mall sau hàng loạt vụ việc đau lòng: 1 chi tiết gây chú ý

Thời gian vừa qua, tại trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall (Quận 10, TP.HCM) đã ghi nhận một số vụ việc đau lòng. Cụ thể, chỉ hơn một tháng, có 3 vụ tự tử tại Trung tâm Thương mại này và họ đều là những người rất trẻ. Trước thực trạng đáng lo ngại này, Ban Quản lý trung tâm đã khẩn trương triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho khách hàng và nhân viên.

Trung tâm thương mại đã rào lưới khu vực khoảng không thông tầng Ảnh: Huy Quang Tran

Ghi nhận mới nhất trong sáng ngày 28/4, Vạn Hạnh Mall đã thực hiện lắp đặt tấm lưới bảo vệ lớn tại các khu vực giếng trời bên trong trung tâm. Hệ thống lưới an toàn được thiết kế chắc chắn, trải rộng toàn bộ khu vực thông tầng, nhằm ngăn chặn nguy cơ rơi ngã từ độ cao lớn.

Theo ghi nhận mới nhất, tấm lưới đã được lắp đặt hoàn thiện, không chỉ góp phần đảm bảo an toàn cho khách tham quan mà còn mang đến sự an tâm cho các hộ kinh doanh bên trong trung tâm thương mại.

Vạn Hạnh Mall đã nâng cao kính an toàn và lan can từ 1,4m lên 1,7m. Ảnh: Vạn Hạnh Mall.

Trước đó, theo chia sẻ từ đại diện Ban Quản lý Vạn Hạnh Mall cũng cho biết, ngoài việc lắp lưới bảo vệ, đơn vị này sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều biện pháp khác tăng tính an toàn cho khách đến trải nghiệm, gồm nâng cao kính an toàn ở khu vực thông tầng và lan can (từ 1,4 m thành 1,7 m); tăng cường đội ngũ bảo vệ, giám sát an ninh tại các tầng; tăng số lượng camera giám sát và rà soát các khu vực. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện công tác hỗ trợ tâm lý và phòng ngừa tự tử.

Bên cạnh việc làm mới không gian và có các hoạt động tri ân khách hàng, trung tâm thương mại nổi tiếng này còn tổ chức nghi lễ lập trai đàn chẩn tế.

Việc chủ động nâng cao các tiêu chuẩn an toàn của Vạn Hạnh Mall nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khách hàng. Hiện tại, Vạn Hạnh Mall vẫn hoạt động bình thường và sẵn sàng đón tiếp khách hàng trong không gian an toàn, văn minh.

Trước đó, tối 27/4, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng có một cô gái đến Vạn Hạnh Mall với ý định tự tử nhưng đã được bảo vệ ngăn cản kịp thời. Tuy nhiên, sau đó cô gái này cũng đã lên tiếng đính chính cho rằng bản thân chỉ mang hoa đến tặng cho nhân viên làm việc tại Trung tâm thương mại để mọi người có thêm niềm vui. Cô gái cũng đã gửi lời xin lỗi và cho rằng đã suy nghĩ không thấu đáo và có hành động không phù hợp trong thời điểm này dẫn đến hiểu lầm không đáng có.