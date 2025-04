Vạn Hạnh Mall thông báo sẽ làm ngay một việc sau vụ nam thanh niên nhảy lầu tự tử

Mới đây trên Fanpage chính thức của Vạn Hạnh Mall đã ra thông báo mới gửi khách hàng. Trong thông báo của mình, Vạn Hạnh Mall bày tỏ: " Mỗi người chúng ta được sinh ra để trở thành phiên bản bản lĩnh: Bản lĩnh để đối diện với khó khăn; Bản lĩnh để giành giật sự sống từng ngày dù đang đối diện với căn bệnh hiểm nghèo; Bản lĩnh vượt qua mọi cám dỗ để đưa ra những lựa chọn đúng; Bản lĩnh để chấp nhận chính mình với những thiếu sót, chưa hoàn hảo; Bản lĩnh để đứng lên lựa chọn lối đi khác dù cho có bao nhiêu lần gục ngã đi chăng nữa... và hơn hết thảy là bản lĩnh để sống tiếp dù trong trái tim vẫn còn những vết thương chưa kịp lành ".

Thông báo mới nhất của Vạn Hạnh Mall.

Vạn Hạnh Mall cho biết, thời gian qua đã thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm an toàn như: Nâng cao kính an toàn ở khu vực thông tầng và lan can (từ 1,4m thành 1,7m); Tăng cường đội ngũ bảo vệ, giám sát an ninh tại các tầng; Tăng số lượng camera giám sát và rà soát các khu vực nhằm tăng tính an toàn; Tổ chức nghi lễ lập trai đàn chẩn tế;... Đặc biệt, trung tâm thương mại này sẽ làm việc với nhà thầu để tiến hành triển khai rào lưới khu vực khoảng không thông tầng trong vài ngày tới.

Vạn Hạnh Mall sẽ rào lưới khoảng không thông tầng trong những ngày tới.

Thông báo nói thêm, Vạn Hạnh Mall hiện có hơn 1.000 cán bộ công nhân viên, hàng trăm nhãn hàng/thương hiệu lớn nhỏ đang hoạt động. Từ khi trung tâm ra đời cho đến nay, trải qua nhiều biến động của nền kinh tế, Vạn Hạnh Mall đã, đang và vẫn luôn theo đuổi mục tiêu, sứ mệnh duy nhất: Tận tâm, nỗ lực hết mình cũng như cầu thị, lắng nghe để đem đến cho Quý khách hàng những trải nghiệm mua sắm tốt nhất.

" Sự ủng hộ từ Quý khách chính là động lực để Vạn Hạnh Mall nỗ lực để hoàn thiện và tốt hơn trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai và đó cũng là nguồn sống của Tập thể đội ngũ cán bộ công nhân viên, cũng như các đối tác đồng hành tại đây ", thông báo viết.

Hiện trường nơi nam thanh niên rơi lầu tử vong sáng 26/4.

Trước đó vào sáng 26/4, một nam thanh niên sinh năm 2002, quê ở TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã nhảy lầu từ tầng 7 của Vạn Hạnh Mall, rơi xuống gian hàng bán quần áo, giày dép và tử vong. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã tìm thấy mảnh giấy, được cho là của nạn nhân có ghi nội dung tiêu cực. Trong mảnh giấy, nạn nhân cho biết bị mắc bệnh hiểm nghèo, gửi lời xin lỗi và để lại số điện thoại của bạn thân và chị gái.

Cũng tại trung tâm thương mại này vào ngày 17/3 và 9/4, một nam thiếu niên sinh năm 2010 và một người đàn ông sinh năm 1993 đã rơi lầu tử vong.