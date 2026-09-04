Hình ảnh mới nhất của Tuấn Hưng sau khi đưa vợ con sang Mỹ sống

Bằng Kiều tỏ ra vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Tuấn Hưng.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ một clip quay lại đêm nhạc của Hội nghệ sĩ Tâm linh tại Mỹ. Đêm nhạc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trizzie Phương Trinh, Bằng Kiều, Nguyễn Hồng Nhung, Cam Thơ, Thái Tài, Tommy Ngô…

Đặc biệt, tại đêm nhạc còn có sự xuất hiện của một ca sĩ nổi tiếng từ Việt Nam mới qua là Tuấn Hưng. Trong lúc Bằng Kiều và Nguyễn Hồng Nhung đang song ca thì Tuấn Hưng bất ngờ chạy lên sân khấu, đứng đằng sau Bằng Kiều.

Bằng Kiều tỏ ra vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Tuấn Hưng vốn không có trong kịch bản show từ trước, liền giật mình quay lại ôm Tuấn Hưng thắm thiết.

Có thể nói, đây là cuộc hội ngộ đáng nhớ của Tuấn Hưng và Bằng Kiều ở Mỹ. Cả hai đều từng là thành viên của ban nhạc Quả Dưa Hấu từng nổi đình đám ở Hà Nội trong thập niên 1990. Sau đó, mỗi người tách ra solo và đều thành công, nổi tiếng rực rỡ.

Tuấn Hưng thậm chí còn giật mic của Bằng Kiều để song ca bài Trái tim không ngủ yên với Nguyễn Hồng Nhung. Sau đó, anh trả mic cho Bằng Kiều và chạy đi tìm một chiếc mic khác.

Giọng hát của Tuấn Hưng vẫn khỏe khoắn. Anh vừa cất giọng đã nhận được tràng pháo tay rầm rộ từ khán giả. Ngay sau đó, ca sĩ Ngọc Anh và Anh Khang cũng lên sân khấu để hát cùng. Dù vậy, Tuấn Hưng chỉ hát một đoạn ngắn góp vui rồi đi xuống.

Được biết, Tuấn Hưng cùng vợ và ba con đã sang Mỹ được vài tháng. Đây là hình ảnh mới nhất của nam ca sĩ trong một sự kiện ở Mỹ. Có thể thấy, anh đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở xứ cờ hoa. Anh được bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ nhiều trong thời gian này, tạo điều kiện để tham gia sinh hoạt chung, tiệc tùng, thể thao.

Tuấn Hưng sinh năm 1978 tại Hà Nội. Sở hữu giọng hát khàn đặc trưng cùng phong cách lãng tử, phong độ, anh thành công rực rỡ với hàng loạt bản hit như Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh, Cầu vồng khuyết và Dĩ vãng cuộc tình.

Ngoài vai trò ca sĩ, anh còn tham gia đóng phim, làm giám khảo các chương trình âm nhạc và nổi tiếng với tinh thần đam mê thể thao, thiện nguyện.