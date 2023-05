Hình ảnh kì lạ về loài rắn có đôi mắt to nhất thế giới

Loài rắn có đôi mắt to nhất thế giới thuộc nhóm các loài rắn có hình thù kì lạ, khiến nhiều người ngỡ ngàng, e sợ nhưng cũng có người chê bai đây là những con rắn "vừa độc vừa xấu".

Rắn lục cây

Rắn lục cây tên khoa học là Rhamnophis aethiopissa, có nọc độc trong họ Colubridae đặc hữu của châu Phi. Rắn có màu xanh lục, nhưng chúng cũng có thể có màu đen và đôi khi có màu xanh lam.

Mắt của loài rắn này cũng to hơn mắt của hầu hết các loài rắn có cùng kích cỡ. Rắn lục cây là một trong những loài rắn có đôi mắt to nhất thế giới.

Rắn lục cây.

Rắn Atheris Hispida

Atheris hispida là một loài rắn độc đặc hữu của Trung Phi. Đầu của chúng có hình tam giác và rộng, mõm ngắn và đôi mắt với đồng tử hình elip thẳng đứng. Đôi mắt lớn và được bao quanh bởi 9 – 16 vảy quanh hốc mắt. Chúng giao tiếp và nhận thức chủ yếu thông qua thị giác, xúc giác và cả khứu giác.

Rắn Atheris Hispida nhỏ nhưng rất độc, gây chú ý bởi đôi mắt lớn và những chiếc vảy nhọn trên thân xếp đè lên nhau như lợp ngói, trông giống như lông (nên còn được gọi là rắn có lông, hay rắn vảy gai).

Rắn vảy gai được cho là một trong những loài rắn có ngoại hình xấu xí nhất. Loài rắn "nổi tiếng" này từng xuất hiện trong tác phẩm "Look What You Made Me Do" của Taylor Swift.

Rắn Hierophis Viridiflavus

Rắn roi xanh hay còn gọi là rắn roi tây (Hierophis viridiflavus), thuộc họ rắn lục Colubridae. Chúng phát triển mạnh ở miền nam Thái Lan và miền nam Myanmar, sau đó là Malaysia và Singapore, Sumatra và Java (Indonesia). Rắn roi là một loài rắn hơi độc nhưng hiền lành. Chúng sống trong các khu rừng thứ sinh nguyên sinh và trưởng thành, thường trên các thảm thực vật gần suối rừng.

Màu của loài rắn này thường là màu xanh lục sáng, nhưng cũng có thể là màu nâu. Loài này khác với rắn roi phương Đông ở chỗ có đôi mắt to hơn, thân hình mảnh mai hơn và không có đường màu vàng mỏng chạy dọc mỗi bên.

Rắn Atheris Hispida.

Rắn Leptodeira Annulata

Rắn mắt mèo Leptodeira annulata là một loài rắn nhỏ, có nọc độc nhẹ. Các khu rừng khô và ẩm ướt, biên giới rừng và các khu vực gần đầm lầy, đầm lầy đều là nơi cư trú của rắn mắt mèo.

Rắn Imantodes Cenchoa

Rắn Imantodes cenchoa là một loài rắn nanh sau có nọc độc nhẹ thuộc họ Colubridae. Mexico, Trung Mỹ và Nam Mỹ là nơi sinh sống của loài rắn này. Rắn có thân hình thon dài với cổ dài và đầu to. Đôi mắt có con ngươi thẳng đứng, chiếm khoảng một phần tư chiều dài của đầu và nhô ra một bên, cho phép con vật nhìn xuống dưới. Loài rắn này sống phổ biến ở những cây như cà phê và cây bìm bịp.

Rắn mọc sừng

Địa bàn ‘hoạt động’ chính của loài rắn độc này là Bắc Phi và Trung Đông. Với ngoại hình ấn tượng, rắn mọc sừng (tên khác là horned viper) đã trở thành một trong những loài rắn lạ nhất thế giới.

Rắn mọc sừng.

Rắn độc đuôi nhện

Đây có lẽ là loài rắn có ‘ngoại hình’ gây ám ảnh nhất trong họ nhà rắn. Cùng với lớp da xù xì, thân hình to lớn, loài rắn này gây sợ hãi với chiếc đuôi nhỏ dài kéo theo một ‘con nhện’ ở cuối.

Sự kết hợp của hai loài vật đáng sợ trong cùng 1 sinh vật thực sự là mối đe dọa với những con mồi xấu số. Nếu nhìn con rắn này từ phía sau chắc nhiều người sẽ tưởng một con nhện đang bò. Rắn độc đuôi nhện sống tại các sa mạc phía Tây Iran nên không phải ai cũng có thể "chiêm ngưỡng" được hình thù kỳ dị của chúng.

Rắn xúc tu

Khác với những loài trong danh sách, rắn xúc tu là rắn nước. Hơn nữa, đại diện đến từ Đông Nam Á này còn là loài duy nhất sở hữu 2 xúc tu trên mõm và chỉ dài khoảng 90cm.

Các nhà khoa học suy đoán rằng 2 xúc tu có chức năng thu hút những con cá bé, con mồi ưa thích của loài rắn này. Có lẽ vì… thích ăn cá nên dù được xếp vào loại rắn độc nhưng rắn xúc tu không gây hại gì cho con người.

Rắn ăn trứng Châu Phi

Đây là loài rắn không có nọc độc, nhưng chúng có răng giả để có thể tự vệ. Khi có nguy hiểm, chúng sẽ bò một cách ngoằn ngoèo để làm lóa mắt đối phương, cùng với đó là những âm thanh phát lên như những tiếng rít rất gay gắt và giả vờ như tấn công đối thủ. Chúng sẽ không cắn đối phương thật vì sẽ dễ bị lộ. Hành động này của chúng có thể khiến những con vật to lớn như con voi cũng phải sợ hãi.