4 người đi bộ trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Ngày 22-8, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện 4 thiếu niên đi bộ trên tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ, đoạn qua xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tối 21-8, trong quá trình tuần tra kiểm tra, lực lượng quản lý dự án đã phát hiện 4 thiếu niên đi bộ ngay giữa đường cao tốc, đoạn thuộc thôn Phú Hòa, xã Trường Phú. Ngay sau đó, nhóm thiếu niên được bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý.

UBND xã Trường Phú cho hay cả 4 trường hợp đều là thiếu niên trú tại xã Trường Phú và Lệ Ninh. Chính quyền địa phương đã liên hệ gia đình, yêu cầu tăng cường quản lý con em, không để tái diễn tình trạng đi lại trên tuyến cao tốc - hành vi được cảnh báo là "cực kỳ nguy hiểm".

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, mới đây, mạng xã hội Facebook từng lan truyền clip ghi lại cảnh 2 người bất ngờ chạy ngang đường cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ khi nhiều xe đang di chuyển, khiến người xem không khỏi rùng mình.

Sự việc gây lo ngại về ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân sống dọc tuyến.

CLIP: Thót tim khoảnh khắc 2 "bóng ma" băng ngang cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Hành động liều lĩnh, có thể phải trả giá bằng tính mạng Theo quy định, đường cao tốc chỉ dành cho phương tiện cơ giới, cấm tuyệt đối người đi bộ, xe thô sơ và gia súc di chuyển. Các chuyên gia giao thông cảnh báo việc người dân tự ý băng qua đường cao tốc không chỉ đe dọa tính mạng bản thân mà còn có thể gây tai nạn liên hoàn cho các phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao.



