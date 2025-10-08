Sự bùng nổ của các nền tảng video ngắn đã kéo theo một xu hướng đáng lo ngại: nhiều bậc phụ huynh đưa toàn bộ đời sống sinh hoạt của con lên mạng. Không ít gia đình thậm chí còn thu về lượng lớn lượt xem và lợi ích kinh tế nhờ chính những hình ảnh của con trẻ. Nhìn bề ngoài, đây dường như là một “cuộc chơi đôi bên cùng có lợi”, cha mẹ được quan tâm và thu nhập, còn con cái có cơ hội thể hiện bản thân.

Thế nhưng, sau bức tranh tưởng chừng tươi đẹp ấy là vô số hệ lụy. Trẻ em, những cá nhân chưa đủ khả năng tự bảo vệ mình lại bị xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư.

Người cha quay clip con gái tiểu học, cộng đồng mạng phẫn nộ

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh người cha ở Trung Quốc quay cảnh con gái nhỏ trong bữa ăn đã bất ngờ lan truyền mạnh mẽ. Thay vì sự thích thú, phần bình luận tràn ngập sự chỉ trích và phẫn nộ.

Trong đoạn clip, cô bé tiểu học đang ngồi ăn cơm cùng em trai, hoàn toàn vô tư và không hề phòng bị. Thế nhưng, ống kính người cha lại tập trung vào những góc máy nhạy cảm. Không dừng ở đó, ông còn viết dòng mô tả ám chỉ con gái cao đến 1m70, khoe khoang theo cách khiến người xem khó chịu.

Ảnh cắt từ clip

Ngay khi đăng tải, video đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội. Nhiều ý kiến chỉ thẳng, đây không phải là hành động vô tình, mà là sự tính toán để thu hút ánh nhìn bệnh hoạn từ một bộ phận người dùng mạng. Việc coi con ruột như “công cụ câu view” không chỉ vi phạm đạo đức mà còn chà đạp lên nhân phẩm và sự an toàn của trẻ.

Nếu chỉ muốn khoe chiều cao, lẽ ra có thể chọn cách lành mạnh như chụp ảnh toàn thân hoặc đứng cạnh thước đo. Việc cố tình quay cận cảnh đôi chân để gợi sự chú ý rõ ràng không đơn thuần chỉ là “chia sẻ khoảnh khắc”.

Trẻ em không phải tài sản riêng của cha mẹ

Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Nhưng khi chính cha mẹ, những người đáng lẽ phải là chỗ dựa an toàn nhất lại biến con cái thành “công cụ kiếm like”, sự bất lực của người ngoài cuộc càng trở nên nhức nhối.

Nhiều bậc phụ huynh ngày nay thích ghi lại từng khoảnh khắc đời thường của con rồi đăng tải lên mạng xã hội. Nhưng mấy ai thật sự nghĩ đến việc: trẻ có quyền được tôn trọng, có quyền từ chối việc bị phơi bày trước hàng triệu ánh mắt xa lạ. Khi cha mẹ tự ý quyết định thay con, đó là sự lạm dụng quyền lực, gây ra những vết hằn tâm lý khó lường.

Không ít trẻ em vì phải chiều theo máy quay của cha mẹ mà buộc phải “diễn”, thậm chí bắt chước những hành vi không phù hợp với độ tuổi. Về lâu dài, điều này có thể làm méo mó nhân cách, khiến trẻ đánh mất sự hồn nhiên vốn có.

Câu hỏi dành cho các bậc phụ huynh

Trong kỷ nguyên “câu view”, khi cha mẹ đặt tham vọng nổi tiếng lên trên sự an toàn của con, họ đã vô tình đẩy con vào những nguy cơ khó lường. Từ việc quay clip với góc độ nhạy cảm cho đến những chiêu trò gây sốc, tất cả đều cho thấy sự lệch lạc trong nhận thức.

Một sự thật không thể chối cãi: con cái không phải tài sản riêng của cha mẹ, càng không phải công cụ để đổi lấy sự chú ý trên mạng xã hội. Trẻ em là những cá nhân độc lập, có quyền được bảo vệ và tôn trọng.

Cha mẹ cần nhớ, vai trò của mình là người bảo hộ, người dẫn đường, chứ không phải kẻ đẩy con vào hiểm nguy. Yêu thương thật sự là đặt sự an toàn và sự phát triển lành mạnh của trẻ lên hàng đầu, chứ không phải vài con số vô nghĩa trên mạng.