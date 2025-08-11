Hình ảnh khám xét khẩn cấp 'hang ổ' lừa đảo hàng tỷ USD của 'ông trùm' Nguyễn Văn Hạ tại 3 tỉnh thành

Theo cơ chế hoạt động, sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận lãi suất từ 5% đến 9%/tháng tùy theo giá trị gói. Đồng tiền PAYN được dùng để trả thưởng, sau đó nhà đầu tư có thể đổi PAYN cho người khác có nhu cầu trên sàn FMCPAY.com lấy đồng USDT, rồi tiếp tục quy đổi sang USD hoặc VNĐ.