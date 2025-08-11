Hình ảnh khám xét khẩn cấp 'hang ổ' lừa đảo hàng tỷ USD của 'ông trùm' Nguyễn Văn Hạ tại 3 tỉnh thành Chi Chi | 11/08/2025 20:00 Báo lỗi cho Soha Qua khám xét, Cơ quan An ninh điều tra thu giữ điện thoại, laptop, máy tính cây,… phục vụ công tác điều tra. Công an tỉnh Phú Thọ mới đây vừa triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN), huy động hàng tỷ USD Mỹ từ người dân trong và ngoài nước. Trong ảnh là lực lượng công an triển khai phương án khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Fimetech (VPĐD tại Hà Nội). Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Phú Thọ đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và TP.HCM, thu giữ điện thoại, laptop, máy tính cây,… phục vụ công tác điều tra. Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp lấy lời khai các đối tượng. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi: “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 217a và Điều 290- BLHS. Cơ quan An ninh điều tra thực hiện khám xét nhà riêng, tống đạt quyết định tạm giữ hình sự, khởi tố nhóm đối tượng phạm tội. Được biết, cầm đầu đường dây lừa đảo này là đối tượng Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, trú tại thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai). Giúp sức đắc lực cho Hạ là Phan Viết Lập, SN: 1983, HKTT: 161/1 Cộng Hòa, Khu phố 14, P. Bảy Hiền, TP. HCM và nhiều đối tượng khác. Hạ cùng đồng bọn đã lập trình, tạo ra đồng tiền ảo mang tên Paynetcoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain. Nhóm này thiết lập hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp). Theo cơ chế hoạt động, sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận lãi suất từ 5% đến 9%/tháng tùy theo giá trị gói. Đồng tiền PAYN được dùng để trả thưởng, sau đó nhà đầu tư có thể đổi PAYN cho người khác có nhu cầu trên sàn FMCPAY.com lấy đồng USDT, rồi tiếp tục quy đổi sang USD hoặc VNĐ. Để tạo niềm tin, các đối tượng tung tin giả rằng sàn FMCPAY đã được đăng ký tại Mỹ, và PAYN có thể dùng để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Tuy nhiên, không có bất kỳ đại lý vé máy bay hoặc khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng PAYN. Nhóm này liên tục tổ chức các hội thảo và nhóm trao đổi để lôi kéo nhà đầu tư.Với thủ đoạn tinh vi, đường dây này đã thu hút hàng nghìn người tham gia, huy động tổng số tiền lên tới hàng tỷ USD. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Phú ThọTạm giữ hình sự Võ Văn Nhật Quang Tags báo công an tin hình sự Tin nóng trong ngày lừa đảo Tin ngắn THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO tiền ảo đường dây lừa đảo đối tượng lừa đảo lừa đảo tiền ảo lừa đảo xuyên quốc gia Hay độc lạ Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hinh-anh-kham-xet-khan-cap-hang-o-lua-dao-hang-ty-usd-cua-ong-trum-nguyen-van-ha-tai-3-tinh-thanh-a561005.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha