Ngoài hoạt động nghệ thuật, Hòa Minzy còn được nhiều khán giả yêu mến bởi thường xuyên âm thầm thực hiện các hoạt động thiện nguyện.

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ khoảnh khắc gia đình hội ngộ Hòa Minzy sau 5 năm, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Đáng chú ý, bài viết hé lộ câu chuyện nữ ca sĩ từng âm thầm hỗ trợ chi phí phẫu thuật, tài trợ học phí và sữa cho hai con trai nuôi suốt nhiều năm.

Đi kèm loạt ảnh, người đăng bài chia sẻ hành trình đặc biệt của Hòa Minzy với gia đình mình. Theo đó, vào thời điểm khó khăn nhất, nữ ca sĩ 9x đã dang tay giúp đỡ chi phí phẫu thuật, đồng thời hỗ trợ tiền học phí và sữa cho hai bé. Sau nhiều năm, khi cuộc sống dần ổn định, gia đình vẫn luôn ghi nhớ sự giúp đỡ ấy.

Người này viết: "Đồng hành cùng 2 con trai từ năm 8 tháng khi còn bế trên tay mà giờ 2 đứa lớn gần bằng Mẹ Hòa Nguyễn rồi. Nay Mẹ Hòa về, mẹ dẫn BunBon đi chơi, đi ăn, đi làm việc cùng mẹ. Một kỷ niệm đáng nhớ của con. BunBon luôn yêu và biết ơn Mẹ thật nhiều. Hẹn gặp lại mẹ ở ngày gần nhất".

Hình ảnh Hoà Minzy bên 2 con trai nuôi nhận được sự quan tâm. Ảnh: FBNV

Người này cho biết cô đã giúp đỡ chi phí phẫu thuật, đồng thời hỗ trợ tiền học phí và sữa cho hai bé trong suốt nhiều năm. Ảnh: FBNV

Không chỉ vậy, người này cũng bày tỏ lòng biết ơn khi nhắc lại quãng thời gian được Hòa Minzy giúp đỡ trong lúc khó khăn nhất. Theo chia sẻ, nhờ sự hỗ trợ và động viên của nhiều người, trong đó có nữ ca sĩ, gia đình đã có thêm động lực để vượt qua biến cố và từng bước ổn định cuộc sống.

Loạt hình ảnh và câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động trước nghĩa cử của Hòa Minzy, đồng thời dành lời khen cho cách nữ ca sĩ âm thầm giúp đỡ người khác mà không phô trương.

Nhờ sự giúp đỡ của nữ ca sĩ, gia đình đã có thêm động lực để vượt qua biến cố. Ảnh: FBNV

Vào năm 2023, nữ ca sĩ từng chia sẻ về việc nhận con nuôi. Cô chia sẻ trong Talksoul: ""Em cũng có vài bạn con nuôi á, thực ra là mọi thứ đến một cách rất đơn thuần thôi. Ngày xưa, em cũng hay giúp đỡ các bé, nhưng thường chỉ giúp âm thầm thôi. Trong đó, có một vài bạn con nuôi là em tự đi tìm trong phần Tin nhắn chờ. Có một bạn nọ quay một clip quỳ xuống để xin mình giúp đỡ vì chồng bạn ấy bị ung thư, khi chồng bạn ở giai đoạn đầu thì bạn sinh em bé thứ nhất. Chồng bạn mổ lần hai thì bạn sinh em bé thứ hai. Hai bé đều không có vấn đề về sức khỏe, nhưng hai vợ chồng lại còn rất trẻ và cũng đã bán hết đất đai để chữa bệnh rồi. Sau khi em nhận lời để giúp đỡ với một số tiền chỉ vài trăm triệu thôi cho chồng bạn phẫu thuật, thì cả gia đình và dòng họ bạn đều xúm lại để quay một clip cảm ơn.

Ngoài việc giúp đỡ chồng bạn ấy chữa bệnh ra thì em có nhận hai bạn nhỏ làm con nuôi, cho các bé tiền đi học và sữa bỉm mỗi tháng. Ngoài sự cố gắng của em để có được nhà, được xe thì em cũng muốn giúp đỡ cả cho những người khác nữa. Điều đó khiến em thấy những may mắn của mình lớn hơn cả những thứ vật chất mình đang có. Và kể từ khi giúp đỡ được nhiều người, em cũng thấy cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn.

Cũng may làm sao, chồng của bạn kia vốn bị bệnh viện lớn trả về, đến bệnh viện ở huyện thì mọi người lại cố gắng cứu chữa, và khi quay lại tái khám thì bệnh tình đã khá hơn và còn kiếm được việc làm. Đó là một điều khiến em cảm thấy rất hạnh phúc. Thật sự, cái việc từ thiện mà mình đang làm, với em giống như đang tạo cơ hội sống một đời mới cho ai đó. Bạn kia có nói rằng không biết bao giờ mới trả lại được tiền cho em, nhưng em có nói rằng hãy cố gắng đi làm, ít nhất phải cho con ăn được đủ, còn lại sữa bỉm, học hành em lo. Mai sau chúng nó lớn thì đi làm trả lại tiền cho em sau. Em cũng nghĩ để cho mọi người có thêm động lực và cũng biết rằng đôi khi những gì mình nhận lại được trong cuộc sống này chẳng phải là vật chất đâu".

Nữ ca sĩ cho biết rất hạnh phúc khi được giúp đỡ cho nhiều người. Ảnh: FBNV

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Hòa Minzy còn được nhiều khán giả yêu mến bởi thường xuyên âm thầm thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Thay vì kêu gọi quyên góp rầm rộ, nữ ca sĩ nhiều lần lựa chọn dùng tiền cá nhân để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Những nghĩa cử của bà mẹ một con nhận về nhiều lời khen từ công chúng.

Những năm gần đây, bên cạnh việc gặt hái thành công với hàng loạt sản phẩm âm nhạc được đón nhận, Hòa Minzy vẫn duy trì các hoạt động hướng đến cộng đồng. Chính sự chân thành và cách làm thiện nguyện bền bỉ, không phô trương đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của Hòa Minzy trong lòng khán giả.