Hình ảnh hiếm về vụ phóng tên lửa Hyunmoo-V

Hàn Quốc vừa công bố hình ảnh hiếm hoi về vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Hyunmoo-V.

Tên lửa Hyunmoo-V chuẩn bị được phóng thử.

Theo Defense Express, vụ phóng thử cung cấp cái nhìn chi tiết bất thường về một trong những vũ khí chiến lược mới nhất của Hàn Quốc. Đoạn phim được công bố nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc.

Tên lửa Hyunmoo-V được mô tả là một trong những tên lửa thông thường mạnh hàng đầu thế giới. Theo báo cáo, nó có thể mang đầu đạn nặng tới 8 tấn, trong khi tầm bắn tối đa ước tính là 3.000-3.500 km.

Tên lửa này được phát triển chủ yếu để phá hủy các mục tiêu kiên cố của Triều Tiên, bao gồm các hầm chứa tên lửa và boongke ngầm. Đầu đạn lớn của nó được thiết kế để cung cấp sức công phá cần thiết nhằm tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hàn Quốc lần đầu tiên chính thức trưng bày hệ thống Hyunmoo-V vào năm 2024, nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Lực lượng Vũ trang nước này. Tên lửa chỉ bắt đầu được đưa vào sử dụng năm 2025, sau quá trình phát triển được cho là kéo dài hơn ba thập kỷ.

Do đó, các đoạn phim công khai về tên lửa Hyunmoo-V vẫn còn rất hạn chế, đặc biệt là các đoạn phim ghi lại quá trình thử nghiệm. Vì vậy, đoạn phim mới được công bố cung cấp một cái nhìn hiếm hoi về tên lửa trong quá trình phóng.

Hình ảnh cho thấy một số giai đoạn của quá trình phóng, bao gồm việc phóng tên lửa ở chế độ không tải, tách bệ phóng bảo vệ, khởi động động cơ và triển khai các bộ phận ổn định. Những chi tiết này giúp hiểu rõ hơn về cấu trúc phóng của tên lửa đạn đạo cỡ lớn.

Tên lửa Hyunmoo-V cũng trở thành chủ đề bàn luận của Nga vào đầu năm 2024, khi truyền thông Nga đưa tin rằng Ukraine có thể tìm mua tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Hàn Quốc. Những thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Triều Tiên đang mở rộng đáng kể hợp tác quốc phòng với Nga.

Tuy nhiên, ngay cả khi Hàn Quốc có ý chí chính trị để chuyển giao tên lửa Hyunmoo-V cho Ukraine vào thời điểm đó, việc chuyển giao như vậy cũng không khả thi trên thực tế.

Tên lửa này vẫn chưa được đưa vào biên chế của Hàn Quốc, có nghĩa là bản thân Seoul không có đủ số lượng để thực hiện các đợt giao hàng tiềm năng.

Hyunmoo-V nổi bật với thiết kế tiên tiến, sử dụng nhiên liệu rắn và công nghệ phóng lạnh: tên lửa được đẩy bằng khí nén từ bệ phóng trước khi động cơ đánh lửa ở độ cao khoảng 30m, giảm hư hại cho hệ thống phóng và tăng độ ổn định hoạt động.

Kích thước khổng lồ dài 15-20m, đường kính 1,6m, tổng trọng lượng 36 tấn cho phép mang đầu đạn nặng nhất trong số các tên lửa đạn đạo thông thường: 8-9 tấn, gồm kim loại nặng để tăng sức xuyên phá. Phiên bản đầu đạn dưới 1 tấn có thể đạt tầm bắn tối đa 5.000-5.500km.

So với phiên bản tiền nhiệm Hyunmoo-IV (đầu đạn 2 tấn, tầm bắn 800km), Hyunmoo-V cải tiến đáng kể về trọng lượng đầu đạn và độ chính xác, có thể được phóng từ mặt đất hoặc tàu chiến trong tương lai.

Một biến thể hải quân đang được tích hợp vào dự án Tàu tấn công Liên hợp, một khái niệm tàu tấn công đa năng được giới thiệu tại MADEX 2023, nhằm mở rộng khả năng triển khai ở Biển Đông và Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Một số hình ảnh Hàn Quốc phóng tên lửa Hyunmoo-V.