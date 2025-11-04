Hình ảnh hiếm hoi về chiến dịch đặc biệt của Ukraine tại 'chảo lửa' Pokrovsk

Đầu tuần trước, lực lượng đặc nhiệm DIU đã được triển khai đến Pokrovsk trong bối cảnh giao tranh quyết liệt.

Theo DIU, đơn vị đặc nhiệm Tymur đang tiếp tục hoạt động tại một trong những quận ở Pokrovsk, nơi có tầm quan trọng chiến lược đối với hậu cần. Họ đã giành được các vị trí bằng cách đột phá qua một hành lang trên bộ.

Ngày 1/11, Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi khẳng định, không có bất kỳ sự bao vây hay phong tỏa nào đối với Pokrovsk hay Myrnohrad.

Ngoài ra, các đơn vị đặc nhiệm khác của DIU cũng đang thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trong khu vực. Vì sự an toàn của các binh sĩ, chi tiết về những hoạt động này chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, một đoạn video ngắn về tình hình chiến dịch của Ukraine tại Pokrovsk đã được DIU công bố.

(Nguồn: DIU)

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã có 163 cuộc giao tranh được báo cáo trên chiến trường trong ngày qua. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 69 cuộc tấn công của Nga vào mặt trận Kupiansk và Pokrovsk.

Quân đội Nga chưa bình luận về các thông tin này.