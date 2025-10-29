Hình ảnh gây sốc trong nhà riêng của ca sĩ J bị cấm sóng 10 năm

Đó là Junsu (JYJ)! Nam ca sĩ sinh năm 1986 này từng bị “cấm sóng” suốt gần 10 năm sau khi cùng Jaejoong và Yoochun rời DBSK để thành lập nhóm JYJ. Dù Junsu vẫn hoạt động âm nhạc năng nổ, ra album solo và tổ chức concert riêng, nhưng các đài truyền hình lớn như KBS, SBS hay MBC hầu như không mời anh xuất hiện trên bất kỳ chương trình nào.

Junsu (JYJ)!

Nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn pháp lý giữa JYJ và công ty quản lý cũ SM Entertainment. Lệnh “cấm sóng ngầm” này không hề được công bố chính thức, nhưng suốt nhiều năm, người hâm mộ dễ dàng nhận ra sự vắng mặt của Junsu trên truyền hình. Mãi đến sau năm 2017, khi Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (KFTC) can thiệp và yêu cầu các nhà đài ngừng hành vi cản trở hoạt động của JYJ, Junsu mới dần được xuất hiện trở lại. Song vẫn hạn chế.

Tuy nhiên, dù không được lên TV, Junsu vẫn có các tour diễn châu Á, ra album solo, kinh doanh bất động sản,... thu về nguồn lợi nhuận không nhỏ. Sao nam này nổi tiếng sở hữu nhiều bất động sản giá trị. Nổi bật nhất phải kể đến căn hộ trăm tỷ từng được anh chia sẻ trên sóng chương trình trực thuộc đài MBC mang tên House of Sharing (tạm dịch: “Ngôi Nhà Sẻ Chia”) vào năm 2019. Đây cũng là thời điểm đánh dấu lần đầu tiên anh quay lại truyền hình mạng lớn sau khoảng 10 năm vắng bóng. Dân tình thấy sốc vì bị cấm sóng nhưng sao nam này vẫn quá GIÀU!

Nam ca sĩ có nhà ở Lotte World Tower, Hàn Quốc.

Trong tập phát sóng đó, anh tiết lộ không gian sống riêng tư của mình - một căn hộ nằm tại Signiel Residence, tầng 44 của Lotte World Tower - tòa nhà cao nhất Hàn Quốc.

Theo Allkpop, ở thời điểm này giá của mỗi căn hộ ở đây dao động vào khoảng 4 triệu USD (khoảng hơn 92 tỷ đồng) đến 30 triệu USD (hơn 690 tỷ đồng) và là khu vực đắt nhất Hàn Quốc.

Nam ca sĩ cũng thoải mái chia sẻ về nơi mình đang sinh sống, thậm chí là cả ở những không gian riêng tư như phòng ngủ hay phòng thay đồ. Cụ thể:

Hình ảnh trong căn nhà từng được Junsu (JYJ) chia sẻ lên MXH. Có thời điểm vào năm 2020, anh vấp phải chỉ trích khi khoe nhà đẹp giữa bối cảnh toàn xã hội gặp khó khăn vì Covid-19.

Toàn cảnh phòng khách.

Một góc nhà bếp.

Khu bàn ăn trong nhà bếp.

Bàn làm việc.

Anh cũng thoải mái chia sẻ các góc riêng tư trong nhà như phòng để trang phục, phụ kiện.

Và cả phòng ngủ, rộng rãi có kính trong suốt nhìn ra view thành phố.

Những năm gần đây, anh tích cực góp mặt trong các show cáp và nền tảng số, đảm nhận vai trò huấn luyện viên thanh nhạc, MC, khách mời. Dù không còn ở đỉnh cao DBSK, Junsu vẫn giữ được cộng đồng fan trung thành và sự nghiệp ổn định.

Nguồn: Allkpop, SBS.