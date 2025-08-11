HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hình ảnh gây choáng bên ngoài Sân vận động Mỹ Đình vào hơn 22h tối nay

NHÓM PV |

22h tối nay, tại khu vực đường đua F1 (phường Từ Liêm, Hà Nội) sẽ có màn bắn pháo hoa với quy mô 300 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp.

Theo kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa trong chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ Quốc trong tim" do UBND TP hà Nội phối hợp với báo Nhân dân tổ chức, màn bắn pháo hoa sẽ diễn ra trong 8 phút từ 22h ngày 10/8.

Màn pháo hoa này có quy mô 300 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp tại khu vực đường đua F1, phường Từ Liêm. Chương trình được thực hiện với kinh phí 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Việc tổ chức chương trình "Tổ Quốc trong tim" và bắn pháo hoa nhằm tạo không khí phấn khởi, tinh thần yêu nước, đoàn kết trong nhân dân thủ đô chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Từ khoảng 21h cùng ngày, các tuyến đường dẫn về khu vực đường đua F1, phường Từ Liêm, bắt đầu đông nghịt người và phương tiện. Nhiều đoạn ùn ứ kéo dài, xe máy, ô tô di chuyển chậm từng mét. Dù giao thông khó khăn, không khí háo hức vẫn bao trùm; nhiều người kiên nhẫn nhích từng chút, quyết tìm được vị trí thuận lợi để thưởng thức trọn vẹn màn pháo hoa mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 1.

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 2.

Chú thích ảnh

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 3.

Đến khoảng 22h người dân đổ về khu vực gần sân vận động Mỹ Đình ngày một đông gây ùn tắc giao thông một đoạn đường

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 4.

Chú thích ảnh

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 5.

Những chiếc ghế nhựa, xe máy trở thành “khán đài” tạm cho người dân xem pháo hoa

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 6.

Ánh mắt trẻ nhỏ háo hức, đầu đội nón in cờ đỏ sao vàng đường bố kiệu trên vai chờ khoảnh khắc pháo sáng rực trời.

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 7.

Người dân tụ tập thành từng nhóm, vừa trò chuyện vừa chờ đợi pháo hoa rực sáng trên bầu trời. (Ảnh: Phạm Huyền)

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 8.

Cả đoạn đường ùn tắc kéo dài, nhiều người kiên nhẫn nhích từng chút, quyết tìm được vị trí thuận lợi để thưởng thức trọn vẹn màn pháo hoa

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 9.

Một gia đình đã cùng ngồi trên nóc ô tô cá nhân để tận hưởng trọn vẹn màn pháo hoa đẹp mắt trên bầu trời

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 10.

Biển người và phương tiện ken đặc quanh sân vận động Mỹ Đình, ánh đèn xe đỏ rực cả một góc trời. (Ảnh: Trường Thi/ Chuyện của Hà Nội group)

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 11.

Ảnh: Trường Thi/ Chuyện của Hà Nội group

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 12.

Ảnh: Trường Thi/ Chuyện của Hà Nội group

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 13.

Tuyến đường quanh sân Mỹ Đình gần như “đóng băng” khi hàng nghìn người cùng đổ về xem pháo hoa. Ảnh: Trường Thi/ Chuyện của Hà Nội group

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 14.

Ảnh: Quân Lê/ Chuyện của Hà Nội group

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 15.

Bầu trời Hà Nội bừng sáng trong tiếng reo hò khi loạt pháo hoa đầu tiên rực sáng

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 16.

Hàng nghìn ánh mắt cùng hướng lên trời, say mê ngắm pháo hoa vẽ nên những dải sáng lấp lánh.

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 17.

Nhiều em nhỏ thích thú khi được cha mẹ cho đi xem pháo hoa

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 18.

Khoảnh khắc pháo hoa rực sáng, mọi cuộc trò chuyện như tạm ngưng, chỉ còn tiếng trầm trồ.

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 19.

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 20.

Nhiều người tranh thủ giơ điện thoại ghi lại những khoảnh khắc pháo hoa đẹp mắt

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 21.

Chú thích ảnh

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 22.

Chú thích ảnh

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 23.

Người dân tranh thủ đưa điện thoại lên cao để lưu giữ trọn vẹn màn pháo hoa rực rỡ.

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 24.

Tối 10/8, bầu trời khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) bừng sáng bởi màn pháo hoa rực rỡ, kết hợp cùng âm hưởng hào hùng từ chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim"

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 25.

Chú thích ảnh

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 26.

Âm nhạc hào hùng vang vọng, đồng điệu với từng loạt pháo hoa bắn lên cao.

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 27.

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) bừng sáng với hàng trăm chùm pháo hoa rực rỡ, vẽ nên những dải sắc màu lung linh giữa đêm.

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 28.

Trên các ban công, nhà cao tầng nhiều gia đình hay nhóm bạn cùng nhau ngắm pháo hoa từ xa.

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 29.

Những chùm pháo hoa tầm cao vút lên từ khu vực đường đua F1, xen kẽ là pháo hoa tầm thấp tỏa sáng nhiều màu sắc. (Ảnh: Như Hoàn)

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 30.

Ảnh: Như Hoàn

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 31.

Tổng cộng 300 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp được bắn trong suốt 8 phút, tạo nên bức tranh ánh sáng sống động giữa bầu trời đêm Thủ đô. (Ảnh: Như Hoàn)

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 32.

Ảnh: Như Hoàn

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 33.

Ảnh: Như Hoàn

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 34.

Ảnh: Như Hoàn

Hình ảnh gây choáng khi bắn pháo hoa Mỹ Đình thu hút hàng vạn người dân - Ảnh 35.

Ảnh: Như Hoàn

Hàng vạn người "quây kín" sân vận động Mỹ Đình trong đêm pháo hoa rực rỡ
Tags

Pháo hoa

sân vận động Mỹ Đình

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình

pháo hoa tầm cao

pháo hoa rực rỡ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại