22h tối nay, tại khu vực đường đua F1 (phường Từ Liêm, Hà Nội) sẽ có màn bắn pháo hoa với quy mô 300 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp.
Theo kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa trong chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ Quốc trong tim" do UBND TP hà Nội phối hợp với báo Nhân dân tổ chức, màn bắn pháo hoa sẽ diễn ra trong 8 phút từ 22h ngày 10/8.
Màn pháo hoa này có quy mô 300 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp tại khu vực đường đua F1, phường Từ Liêm. Chương trình được thực hiện với kinh phí 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.
Việc tổ chức chương trình "Tổ Quốc trong tim" và bắn pháo hoa nhằm tạo không khí phấn khởi, tinh thần yêu nước, đoàn kết trong nhân dân thủ đô chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).
Từ khoảng 21h cùng ngày, các tuyến đường dẫn về khu vực đường đua F1, phường Từ Liêm, bắt đầu đông nghịt người và phương tiện. Nhiều đoạn ùn ứ kéo dài, xe máy, ô tô di chuyển chậm từng mét. Dù giao thông khó khăn, không khí háo hức vẫn bao trùm; nhiều người kiên nhẫn nhích từng chút, quyết tìm được vị trí thuận lợi để thưởng thức trọn vẹn màn pháo hoa mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.