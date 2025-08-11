Tối 10-8, "biển người" từ khắp nơi đổ về khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội), chen chân trên từng khoảng trống dọc đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo để tận mắt chứng kiến màn pháo hoa rực rỡ kéo dài 8 phút trên đường đua F1, ngay sát Sân vận động Mỹ Đình.



Khoảng hơn 22 giờ tối 10-8, hàng vạn người dân chiếm ngưỡng màn pháo kéo dài 8 phút

Bên trong "chảo lửa" Sân vận động Mỹ Đình, khoảng hơn 4 vạn khán giả hòa mình trong Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" – sự kiện được ví như "concert quốc gia" với quy mô hoành tráng, âm nhạc và ánh sáng hòa quyện tạo nên một bữa tiệc cảm xúc.

Cùng thời khắc ấy, bên ngoài sân, hàng vạn người dân cũng nô nức tìm cho mình vị trí đẹp, đứng ken kín suốt hơn 2 km trên trục đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, từ Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Trung đến khu vực Mỹ Đình.

Khi tiếng trống mở màn vừa dứt, những chùm pháo hoa đầu tiên xé toạc màn đêm, bung nở thành những đóa sáng rực rỡ trên bầu trời thủ đô. Tiếng reo hò, tiếng máy ảnh lách tách, những ánh mắt ngước nhìn không chớp… tất cả hòa thành bản hợp âm của niềm hân hoan và tự hào.

Màn pháo hoa kéo dài 8 phút được người dân chiêm ngưỡng

8 phút pháo hoa ngắn ngủi nhưng đủ để biến khu vực Sân vận động Mỹ Đình thành một biển sáng lung linh, nơi hàng vạn con tim cùng chung nhịp đập trong đêm hội đáng nhớ. Chương trình bắn pháo hoa nằm trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim".

Theo UBND TP Hà Nội, việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm tạo không khí phấn khởi, tinh thần yêu nước, đoàn kết trong nhân dân thủ đô chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Màn bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Bên trong Sân vận động Mỹ Đình màn trình diễn nghệ thuật hoành tráng