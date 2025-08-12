Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video ghi lại hoạt động của các tổ lái drone FPV thuộc Trung tâm Thử nghiệm Rubicon về Công nghệ Không người lái Tiên tiến, nhằm tiêu diệt các UAV loại tầm cao trong vùng hoạt động của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo đoạn phim do bộ đăng tải, các điều khiển viên drone của Trung tâm Rubicon tiến hành theo dõi trực quan các mục tiêu ở độ cao lớn, tiếp cận và thực hiện các cú va chạm trên không.

Trong video, khi tiếp cận mục tiêu, một dòng chữ hiện lên phía trên mục tiêu, hiển thị tên thiết bị bị tấn công.

Bộ Quốc phòng cho biết, kết quả hoạt động của các nhóm tác chiến phòng không là: các drone đa năng Galka và Fury, các drone trinh sát Gor và Leleka-100, drone trinh sát kiêm tấn công Domakha, các drone kamikaze sản xuất tại Đức Vector và Darts, drone trinh sát Ba Lan FlyEye, cùng một drone quan sát cho vũ khí chính xác Shark và các thiết bị khác đã bị tiêu diệt.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố một video tuyển chọn các lần tiêu diệt mục tiêu trong vùng hoạt động của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trong số các mục tiêu bị trúng đòn có xe bọc thép, hệ thống thông tin liên lạc, vị trí bắn và các điểm triển khai tạm thời của quân nhân đối phương. Ngoài ra, các drone FPV Nga đã tiêu diệt UAV đối phương bằng các cú tông trên không.

Hình ảnh drone FPV truy kích và tiêu diệt loạt UAV tầm cao trong tích tắc

Theo TVzvezda

