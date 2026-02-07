HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hình ảnh di lý 68 "doanh nhân thành đạt" về Công an tỉnh Cao Bằng

Duy Anh |

Công an tỉnh Cao Bằng xác định các đối tượng này đã sử dụng mạng xã hội và các “app tình cảm” để làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm với bị hại rồi chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh di lý 68 "doanh nhân thành đạt" về - Ảnh 1.

Ngày 5/2, Công an tỉnh Cao Bằng đã di lý 68 đối tượng có liên quan trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, lợi dụng các “app tình cảm” và mạng xã hội, về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh di lý 68 "doanh nhân thành đạt" về - Ảnh 2.

Trước đó, ngày 31/1/2026, Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Tây Ninh thành lập tổ công tác xuất cảnh sang Vương quốc Campuchia, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đồng loạt kiểm tra tại tòa nhà V2, khu Hoàng Nam, thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svay Riêng (Vương quốc Campuchia).

Hình ảnh di lý 68 "doanh nhân thành đạt" về - Ảnh 3.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều công dân Việt Nam đang hoạt động tại các “công ty” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Hình ảnh di lý 68 "doanh nhân thành đạt" về - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng đã thu giữ 87 máy tính các loại, 85 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội.

Hình ảnh di lý 68 "doanh nhân thành đạt" về - Ảnh 5.

Qua công tác, Công an tỉnh Cao Bằng xác định các đối tượng sử dụng mạng xã hội và các “app tình cảm” để làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm với bị hại.

Hình ảnh di lý 68 "doanh nhân thành đạt" về - Ảnh 6.

Sau đó, các đối tượng dụ dỗ tham gia đầu tư vào các website đánh bạc, website tài chính giả mạo do các đối tượng tự lập ra nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh di lý 68 "doanh nhân thành đạt" về - Ảnh 7.

Nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng, tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng 200 tỷ đồng.

Hình ảnh di lý 68 "doanh nhân thành đạt" về - Ảnh 8.

Nhận định đây là đường dây tội phạm có yếu tố xuyên quốc gia, lợi dụng địa bàn Campuchia để hoạt động, bị hại ở nhiều địa phương trong cả nước và cả ở nước ngoài, Công an tỉnh Cao Bằng đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài nước để đấu tranh, triệt phá thành công.

Hình ảnh di lý 68 "doanh nhân thành đạt" về - Ảnh 9.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ảnh: Bộ Công an

