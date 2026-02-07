Hình ảnh di lý 68 "doanh nhân thành đạt" về Công an tỉnh Cao Bằng Duy Anh | 07/02/2026 20:52 Báo lỗi cho Soha Công an tỉnh Cao Bằng xác định các đối tượng này đã sử dụng mạng xã hội và các “app tình cảm” để làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm với bị hại rồi chiếm đoạt tài sản. Ngày 5/2, Công an tỉnh Cao Bằng đã di lý 68 đối tượng có liên quan trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, lợi dụng các “app tình cảm” và mạng xã hội, về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.Trước đó, ngày 31/1/2026, Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Tây Ninh thành lập tổ công tác xuất cảnh sang Vương quốc Campuchia, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đồng loạt kiểm tra tại tòa nhà V2, khu Hoàng Nam, thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svay Riêng (Vương quốc Campuchia).Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều công dân Việt Nam đang hoạt động tại các “công ty” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.Cơ quan chức năng đã thu giữ 87 máy tính các loại, 85 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội.Qua công tác, Công an tỉnh Cao Bằng xác định các đối tượng sử dụng mạng xã hội và các “app tình cảm” để làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm với bị hại.Sau đó, các đối tượng dụ dỗ tham gia đầu tư vào các website đánh bạc, website tài chính giả mạo do các đối tượng tự lập ra nhằm chiếm đoạt tài sản.Nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng, tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng 200 tỷ đồng.Nhận định đây là đường dây tội phạm có yếu tố xuyên quốc gia, lợi dụng địa bàn Campuchia để hoạt động, bị hại ở nhiều địa phương trong cả nước và cả ở nước ngoài, Công an tỉnh Cao Bằng đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài nước để đấu tranh, triệt phá thành công.Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.Ảnh: Bộ Công anTin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, miền Bắc có mưa rào, nhiệt độ giảm mạnh Tags Tin nóng trong ngày Campuchia lừa đảo Tin ngắn báo mới lừa đảo chiếm đoạt tài sản bắt khám xét doanh nhân thành đạt công an cao bằng di lý Hay độc lạ Theo Phụ nữ mới Copy link Link bài gốc Lấy link https://phunumoi.net.vn/hinh-anh-di-ly-68-doanh-nhan-thanh-dat-ve-cong-an-tinh-cao-bang-d335066.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha