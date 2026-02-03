Hình ảnh Công an TPHCM niêm phong bên trong "tập đoàn" xăng giả

Ngày 3-2, Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả RON A95, gồm: Nguyễn Văn Yên (SN 1980), Nguyễn Hồng Hải (SN 1975), Nguyễn Tấn Hiệp (SN 1991), Nguyễn Thanh Hải (SN 1982), Trần Văn Đức (SN 1971), Lê Thị Ngọc Hương (SN 1981, vợ Đức), Lê Thanh Tú (SN 1986) và Phạm Tuấn Dũng (SN 1987) để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Công an TPHCM đọc lệnh bắt nhóm người sản xuất xăng giả

Trước đó, giữa tháng 1-2025, Tổ công tác Đội 6 – Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra đột xuất Trạm xăng dầu Đức Lợi (195 Dạ Nam, phường Chánh Hưng).

Ông chủ trạm xăng giả Trần Văn Đức

Công an TPHCM niêm phong các trụ bán xăng giả

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hành vi pha trộn dung môi công nghiệp và phẩm màu vào xăng A95 ngay trong bồn ngầm của trạm.

Công an bắt quả tang chủ trạm Trần Văn Đức cùng tài xế xe bồn Lê Thanh Tú đang trực tiếp bơm dung môi, pha phẩm màu nhằm tạo màu sắc giống xăng thật để tiêu thụ ra thị trường. Nhiều tang vật, phương tiện và tài liệu liên quan đã bị niêm phong, tạm giữ.

Xe bồn dùng để vận chuyển xăng

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM xác định Nguyễn Văn Yên là đối tượng giữ vai trò tổ chức việc pha trộn, sản xuất xăng giả tại bãi tập kết xe bồn trên đường Nguyễn Duy Trinh (phường Long Trường).

Công an TPHCM nhận định đây là đường dây phạm tội có tổ chức

Đường dây này hoạt động có tổ chức, mua xăng A95 nguyên chất, pha thêm dung môi công nghiệp và phẩm màu theo tỷ lệ nhất định để tăng thể tích, giảm chất lượng nhưng vẫn giữ hình thức xăng thật, sau đó bán ra thị trường với giá tương đương xăng chuẩn.

Xăng giả được vận chuyển tinh vi

Clip Công an TPHCM bắt quả tang đường xây xăng giả

Đường dây chia làm hai nhánh: một nhánh do Nguyễn Văn Yên tổ chức pha trộn, vận chuyển xăng giả đi tiêu thụ; nhánh còn lại do Nguyễn Hồng Hải cầm đầu, chuyên cung ứng dung môi và tổ chức pha trộn trực tiếp tại các cây xăng.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số xăng thu giữ không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, không phải xăng RON A95.

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng và nguồn cung liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.