Hình ảnh chưa từng có của MC Lại Văn Sâm

Tối 18/9 vừa qua, chương trình chính luận nghệ thuật Lời tri ân - Dòng sông Hoa Lửa tổ chức tại bến phà Long Đại (xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị), nơi 16 thanh niên xung phong đã hy sinh vào tháng 9/1972, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1. Cũng tại đây, “Bến phà II Long Đại - nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tháng 9/1972” được trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia.

Là 1 trong 2 người dẫn chương trình, nhà báo Lại Văn Sâm có những chia sẻ đầy cảm xúc, không giấu nổi sự xúc động khi nhắc lại câu chuyện về 16 thanh niên xung phong đã hy sinh. Dù chương trình diễn ra dưới trời mưa to nhưng nam MC vẫn ngồi giữa sân khấu mà không che chắn, cả mắt kính lẫn gương mặt, quần áo đều ướt sũng nước.

Nhà báo Lại Văn Sâm ngồi dẫn chương trình giữa cơn mưa

Các nghệ sĩ trẻ tái hiện lại khung cảnh ở bến phà Long Đại năm xưa

Tại đây, nhà báo Lại Văn Sâm và MC Hồng Nhung đọc một bài thơ về các thanh niên xung phong ở bến phà Long Đại với giọng nghẹn ngào:

“Long Đại mòn chông sóng đỏ phù sa

Chuyến phà nhỏ gồng mình trong bão đạn

Những người con quê lúa đi xa

Giấc mơ chiêm trũng thoảng tiếng gà gáy sớm

Mẹ ơi, chúng con mang hẹn ước gửi bình minh

Với những lá thư dang dở, 16 trái tim hòa chung nhịp đập

Cháy tận cùng trong khát vọng mênh mông…”

Riêng nhà báo Lại Văn Sâm, ông đã có những lời tâm sự riêng với 16 anh chị thanh niên xung phong đã hy sinh vào tháng 9/1972:

“Các anh các chị ơi. Long Đại bây giờ đẹp lắm, các bến phà đều rất yên bình. Tất cả mọi người đều nhớ, đều biết ơn các anh các chị nhiều lắm. Những vần thơ vừa rồi, những câu thơ rất mộc mạc, phác họa chân dung của các anh các chị, các anh các chị có biết không… Đó là của một nữ nhà thơ sinh sau chiến tranh, cô ấy không biết chiến tranh là gì, cô ấy chỉ biết các anh các chị qua những câu chuyện kể mà thôi. Cô ấy tưởng tượng, cô ấy hình dung ra các anh các chị là những con người thế nào để gửi vào trong đó tấm chân tình của mình, lòng biết ơn, sự khâm phục, niềm tự hào và điều quan trọng nhất là cô ấy muốn gửi gắm trong đó lý tưởng của những người thanh niên xung phong năm xưa.

Chúng tôi rất muốn các anh các chị hãy đón nhận như một món quà tri ân của các thế hệ đi sau gửi tới các anh các chị. Và còn nữa các anh các chị hãy tin rằng, thế hệ trẻ ngày nay không bao giờ quên. Trên đất nước mình, không có ai bị quên lãng, không có điều gì bị lãng quên”.

Gương mặt lẫn quần áo của nhà báo Lại Văn Sâm ướt sũng nước

Trước đó, MC Hồng Nhung cũng kể lại câu chuyện của 16 thanh niên xung phong tại bến phà Long Đại. Theo đó, ngày 19/9/1972, 16 chiến sĩ của đại đội thanh niên xung phong C130 tỉnh Thái Bình (cũ) đang làm nhiệm vụ tại bến phà Long Đại thì máy bay của Mỹ phát hiện và ném bom dữ dội.

Sau khi trận ném bom kết thúc, 3 chiến sĩ đang làm nhiệm vụ chở hàng hóa từ bờ Bắc sang bờ Nam của sông Long Đại và 12 chiến sĩ ở hầm trú ẩn tại bến phà đã hy sinh.

“Đến ngày 23/9/1972, một chiến sĩ còn lại cuối cùng của đại đội cũng đã hy sinh trong trận rải bom của Mỹ. Tất cả các anh các chị đều nằm xuống…” - MC Hồng Nhung nói.

MC Hồng Nhung cũng rất xúc động, nhiều lần nghẹn giọng

Sau khi lên sóng chương trình Lời tri ân - Dòng sông Hoa Lửa nhận về rất nhiều bình luận xúc động từ cư dân mạng. Ai nấy đều bày tỏ sự biết ơn và cảm tạ thế hệ đi trước đã hy sinh để có hòa bình ngày hôm nay, sống mũi cay cay khi nghe giọng đọc, tâm sự nghẹn ngào của 2 người dẫn chương trình.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Xúc động và lòng đầy biết ơn những người đã ngã xuống. Xin ngàn lần tri ân.

- Trời đất cũng khóc trước những hy sinh, mất mát của thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc!

- Tự hào lắm ạ! Các em lứa tuổi thanh xuân hoá vai các chiến sĩ xưa như lồng vào khung ảnh, diễn xuất không chê vào đâu được, dòng cảm xúc cứ thế tuôn chảy đầy hào hùng, khúc tráng ca cứ thế văng vẳng khắp bốn bề với lối kể chuyện sâu lắng tâm tình của nhà báo gạo cội Lại Văn Sâm.

- Các anh chị nằm xuống, để Đất Nước đứng lên, để Tổ quốc trường tồn.

- Các anh các chị đều là người Thái Bình. Nghe chú Sâm nói giọng rưng rưng nước mắt. Cảm phục các anh chị.

- Chú Sâm có nhiều ký ức làm về những chương trình tri ân như này tại mảnh đất Quảng Trị lắm nên lâu rồi mới thấy chú quay lại dẫn mc,hôm nay chị Hồng Nhung dẫn cũng hay nữa. Đi xem Mưa Đỏ về nghe Nỗi Đau Giữa Hòa Bình và Còn Gì Đẹp Hơn cất lên ở Quảng Trị nghe hay ơi là hay còn xúc động nữa.