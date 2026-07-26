Hình ảnh cần được chôn giấu gấp của Bạch Lộc

Thử sức với tạo hình retro thập niên 90, Bạch Lộc gây tranh cãi vì màn kết hợp trang phục cùng bộ tóc giả bị đơ cứng, lệch nhịp.

Màn xuất hiện mới nhất của Bạch Lộc trong dự án phim bối cảnh thập niên 1990 đang tạo nên một cơn sốt thảo luận dữ dội. Không còn vẻ thanh thoát hay mái tóc dài bồng bềnh quen thuộc, nữ diễn viên chào sân với diện mạo hoàn toàn mới: mái tóc ngắn uốn vểnh nhẹ phom ngang vai, khoác ngoài chiếc áo gile len móc đỏ đè khoác ngoài áo quây họa tiết hoa nhí, cô phối cùng quần jeans ống loe bạc màu và chiếc thắt lưng bản vừa. Điểm xuyết ở cổ là một chiếc vòng choker kẻ caro đính hoa vải màu vàng vô cùng nổi bật.

Tạo hình phim mới vừa được hé lộ của Bạch Lộc bị chê quá sến sẩm.

Sự kết hợp ngập tràn tinh thần hoài cổ này lập tức biến nữ diễn viên thành tâm điểm chê bai. Làn sóng phản ứng gay gắt đến mức ê-kíp sản xuất lẫn đại diện của Bạch Lộc phải nhanh chóng đưa ra thông báo chính thức, cam kết sẽ điều chỉnh lại tạo hình để thuyết phục mắt nhìn người xem hơn.

Dưới góc nhìn thời trang, vấn đề ở tạo hình lần này của Bạch Lộc không nằm ở một thiết kế đơn lẻ, mà nằm ở sự quá tay trong tư duy phối layering đi cùng một bộ tóc giả xử lý thiếu tinh tế.

Việc sử dụng tóc giả trong phim ảnh vốn là lựa chọn quen thuộc, nhưng ở trường hợp này, bộ tóc giả mà Bạch Lộc đội lại lộ rõ vẻ đơ cứng, thiếu độ rủ và độ bóng mượt tự nhiên. Phần đuôi uốn vểnh không vào nếp tạo cảm giác như một sản phẩm đội vội chưa kịp cắt tỉa hay ép phom cho ôm sát gương mặt, làm lộ dấu vết giả tạo và khiến đường nét nữ diễn viên bị thô cứng.

Styling rườm rà, rối mắt của bộ trang phục kéo hình ảnh của mỹ nhân sinh năm 1994 lao dốc.

Bên cạnh đó, mẫu knit vest đỏ của RAIVE mang tinh thần thủ công khá duyên dáng lại bị bắt gánh quá nhiều chi tiết cùng lúc. Việc ép chiếc áo này đi kèm một chiếc áo hoa nhí khá rực rỡ, đặc biệt là choker caro nổi bật khiến tổng thể rơi vào trạng thái quá tải.

Sự tranh chấp vị trí trung tâm giữa quá nhiều phụ kiện trên một outlook đã làm dập tắt sự phóng khoáng của tinh thần retro. Tỷ lệ cơ thể bị chia cắt vô lý, để lại một giao diện nặng nề, sến sẩm và thiếu tính liên kết.

Chiếc gile đan móc của RAIVE bỗng mang tiếng xấu.

Trước những ý kiến trái chiều, đại diện đoàn phim và bản thân Bạch Lộc đã có những chia sẻ rõ ràng về mặt logic nhân vật. Bộ phim sắp tới lấy bối cảnh tại Quảng Đông giai đoạn 1995 - 1999, khoảng thời gian các trào lưu thời trang Hồng Kông và Y2K bắt đầu du nhập mạnh mẽ với những gam màu nóng, quần ống loe và phụ kiện nhựa/vải nổi bật.

Mái tóc ngắn được xây dựng nhằm phản ánh bước chuyển mình của nhân vật, từ hình ảnh nữ sinh ngây thơ sang người phụ nữ trưởng thành, độc lập và bớt phần ủy mị.

Đoàn phim cũng đính chính rằng bộ trang phục đỏ đang gây tranh cãi chỉ xuất hiện trong một mốc chuyển cảnh cụ thể chứ không phải tạo hình xuyên suốt. Đồng thời, ê-kíp hứa sẽ căn chỉnh lại phom dáng bộ tóc giả, độ dài, độ cong và chất liệu sợi tóc để tạo dựng một hình ảnh tự nhiên hơn cho những cảnh quay tiếp theo.

Cất gọn mái tóc dài đen láy, điều Bạch Lộc nhận lại là kiểu tóc mới dìm nhan, thiếu chỉn chu kể cả trong mắt người hâm mộ.

Phản ứng khắt khe từ công chúng hoàn toàn có lý do. Trong ngôn ngữ điện ảnh, tạo hình là điểm chạm đầu tiên đưa khán giả vào không gian câu chuyện trước khi họ kịp cảm nhận diễn xuất. Một diện mạo thiếu thuyết phục, đặc biệt là sự cố lộ tóc giả đơ cứng, có thể lập tức kéo tụt cảm xúc của người xem. Với một ngôi sao sở hữu lượng lưu lượng lớn như Bạch Lộc, mọi chi tiết trên người đều sẽ bị đặt dưới kính hiển vi soi xét.

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ tích cực, việc chấp nhận hy sinh hình tượng an toàn, thử sức với tóc giả và phong cách hoài cổ vốn không phải gu đại chúng vẫn là bước đi đáng ghi nhận của Bạch Lộc. Điểm gãy ở đây nằm ở tay nghề của đội ngũ làm tóc và stylist khi chưa xử lý bộ tóc thật mượt mà cũng như chưa dung hòa được giữa tính thời đại của kịch bản và tỷ lệ cơ thể diễn viên.

Đây chưa phải là một "thảm họa" không thể cứu vãn, nhưng chắc chắn là một bài học đắt giá về nghệ thuật tạo hình. Điều công chúng chờ đợi ở những tập phim tiếp theo không chỉ là mạch kịch bản, mà là màn hô biến của ê-kíp để giúp Bạch Lộc có một bộ tóc giả tự nhiên hơn và lấy lại phong độ từng có.

Ảnh: Weibo