Hình ảnh bên trong 2 địa điểm vừa bị 400 cảnh sát đồng loạt kiểm tra

Tại thời điểm kiểm tra tại nhà hàng Nonstop, (hoạt động dưới hình thức dạng Bar) lực lượng chức năng phát hiện có 26 bàn, trong đó: 7 bàn gồm 27 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng "bóng cười". 3 bàn gồm 21 khách đang có hành vi sử dụng "bóng cười".
Cơ quan chức năng tạm giữ 11 bình khí nén, nhiều chất rắn dạng bột màu trắng nghi ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy cùng với các đồ vật tài liệu liên quan. Kiểm tra tại kho của nhà hàng có 21 bình khí nén.
Xét nghiệm nhanh chất ma túy trong cơ thể đối với 141 người, phát hiện 79 người có kết quả dương tính với ma túy.
Cùng thời điểm trên, Cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra tại vũ trường Victory: đã phát hiện 23 bàn có tổng cộng 103 khách, trong đó: 5 bàn gồm 25 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tiến hành test nhanh chất ma túy cho 125 trường hợp, phát hiện 66 người có kết quả dương tính với chất ma túy.
Kiểm tra tại kho của cơ sở phát hiện có 22 bình khí nén chứa khí N20 (bóng cười), 7 quả bóng màu trắng chưa qua sử dụng; 23 chai rượu các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Lực lượng chức năng đã kiểm tra tại 2 cơ sở trên có tổng cộng 12 bàn với 52 đối tượng có dấu hiệu của tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Một số hình ảnh lực lượng chức năng kiểm tra tại 2 cơ sở Nhà hàng Nonstop và vũ trường Victory:
(Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị)