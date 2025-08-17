Bộ Công an đề xuất thêm 3 trường hợp mới bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu

Theo quy định hiện hành tại Điều 27 của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, có 4 trường hợp cụ thể bị thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu. Trên cơ sở thực tiễn, dự thảo luật đề xuất bổ sung 3 trường hợp mới, cụ thể như sau:
Ngoài ra, 4 trường hợp hộ chiếu bị thu hồi theo quy định hiện hành vẫn giữ nguyên, gồm:
Hộ chiếu còn thời hạn nhưng bị mất;
Hộ chiếu không được nhận quá 12 tháng kể từ ngày hẹn trả mà công dân không có lý do bằng văn bản;
Hộ chiếu của người thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch hoặc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;
Hộ chiếu ngoại giao, công vụ khi người không còn thuộc diện được sử dụng; và hộ chiếu đã cấp cho người vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hộ chiếu.