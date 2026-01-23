HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hình ảnh bên ngoài Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Minh Đức - Hải Đường |

Sáng 23/1, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Nhận thức rõ tầm quan trọng của Hội nghị, ngay từ sáng sớm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai phương án bảo vệ với các biện pháp đồng bộ, chặt chẽ. Lực lượng, phương tiện được bố trí hợp lý, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị chức năng, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Hội nghị.

Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại Trụ sở - Ảnh 1.

Sáng 23/1, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của toàn Đảng và Nhân dân. Nhận thức rõ tầm quan trọng của Hội nghị, ngay từ sáng sớm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai phương án bảo vệ với các biện pháp đồng bộ, chặt chẽ. Lực lượng, phương tiện được bố trí hợp lý, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị chức năng, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Hội nghị. ﻿Thiếu tướng Hoàng Đình Chiều (ngoài cùng bên trái) và đồng chí Đại tá Đỗ Xuân Tiệp (giữa), Phó Tư lệnh trực tiếp chỉ đạo công tác bảo vệ. Ảnh: HĐ

Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại Trụ sở - Ảnh 2.
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại Trụ sở - Ảnh 3.
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại Trụ sở - Ảnh 4.
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại Trụ sở - Ảnh 5.
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại Trụ sở - Ảnh 6.

Lực lượng Cảnh vệ tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt toàn bộ khu vực Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào. Công tác bảo vệ do Thiếu tướng Hoàng Đình Chiều và Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, trực tiếp chỉ đạo. Ảnh: H.Đ

Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại Trụ sở - Ảnh 7.
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại Trụ sở - Ảnh 8.

Lực lượng Cảnh vệ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan trong quá trình triển khai công tác bảo vệ Hội nghị. Ảnh H.Đ

Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại Trụ sở - Ảnh 9.
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại Trụ sở - Ảnh 10.
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại Trụ sở - Ảnh 11.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, lực lượng Cảnh vệ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, đồng thời thực hiện kiểm tra an ninh, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại Trụ sở - Ảnh 12.

Lực lượng Cảnh vệ kiểm tra an ninh các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: H.Đ

Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại Trụ sở - Ảnh 13.
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại Trụ sở - Ảnh 14.

Việc triển khai đồng bộ, nghiêm túc các biện pháp nghiệp vụ đã góp phần quan trọng vào thành công chung của Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: H.Đ

