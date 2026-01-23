Danh sách 23 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 23/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV với 23 thành viên.

Các đại biểu bỏ phiếu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sáng 23/1. (Ảnh: TTXVN)

Gồm các ông/bà: Trần Sỹ Thanh, Nguyễn Hồng Lĩnh, Trần Tiến Hưng, Đinh Hữu Thành, Hà Quốc Trị, Đoàn Anh Dũng, Bùi Minh Quang, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Văn Thành, Đào Thế Hoằng, Lê Nguyễn Nam Ninh, Đinh Văn Tường, Trần Quốc Bình, Trịnh Thế Bình, Trần Văn Phúc, Triệu Văn Chiến, Phạm Thái Hà, Trần Việt Hà, Hoàng Công Huấn, Ngô Đăng Nhật, Nguyễn Văn Oanh, Trần Thị Hiền, Lê Mỹ Hạnh.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, được Trung ương bầu tái cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

