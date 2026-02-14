Hình ảnh 18+ gây sốc của Billie Eilish

Từ trước đến nay, công chúng vốn quen với hình ảnh Billie Eilish trong những bộ đồ thùng thình, nhiều lớp, gần như “giấu dáng” hoàn toàn. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian bị body-shaming và quấy rối bằng lời nói trên mạng lẫn ngoài đời, Billie đã có thể tự tin ăn diện thoải mái, hở bạo và không phải che dấu body đằng sau những layer áo quần. Cô nàng sở hữu vóc dáng phồn thực tự nhiên, vòng nào ra vòng nấy vô cùng quyến rũ - khác hẳn hình tượng cool ngầu.

Trong loạt hình ảnh và clip được chia sẻ trên MXH mới đây, Billie khiến dân tình phát sốc trước độ bạo liệt, 18+ của mình. Chỉ sau vài giờ, những bức ảnh chụp từ góc thấp lan truyền chóng mặt trên X và Instagram, kéo theo vô số bình luận trái chiều. Billie xuất hiện dưới ánh đèn xanh hắt ngược từ sàn sân khấu, kiểu lighting vốn dễ “tố giác” mọi chi tiết trang phục. Cô mặc áo jersey thể thao màu đỏ oversized in số 26, kết hợp quần shorts ren đỏ xuyên thấu bên ngoài lớp quần bó ôm sát. Phía dưới là miếng bảo vệ đầu gối Nike và boots đen hầm hố, thêm mũ lưỡi trai và găng tay cụt ngón, tổng thể mang hơi hướng sporty pha hip-hop.

Phần nhạy cảm gần như lộ nguyên trước bàn dân thiên hạ (Ảnh: X)

Vấn đề nằm ở chiếc quần ren. Chất liệu mỏng, ôm sát và có độ xuyên thấu cao khiến phần vòng 3 lộ rõ trước hàng chục nghìn khán giả. Không những vậy, phần nhạy cảm đằng trước cũng “khơi khơi” ra, khiến không ít người ngại đỏ mặt, thậm chí không dám nhìn thẳng nữ ca sĩ. Không ít khán giả cho rằng hình ảnh này phản cảm, vượt quá giới hạn cần thiết của một màn biểu diễn pop.

Thực tế, đây là khoảnh khắc được ghi lại trong đêm mở màn tour Hit Me Hard and Soft vào tháng 10/2024, thời điểm Billie chính thức bước vào giai đoạn quảng bá cho album cùng tên. Chính vì là đêm diễn mở màn, mọi chi tiết từ âm thanh, ánh sáng đến trang phục đều được đẩy lên cao trào, và bộ outfit ren đỏ lập tức trở thành tâm điểm.

Outfit đỏ này càng trở thành tâm điểm chỉ trích khi đây là đêm diễn mở màn tour Hit Me Hard And Soft (Ảnh: Getty)

Tranh cãi càng bị đẩy lên cao khi so sánh với hình ảnh Billie những năm đầu sự nghiệp, cô từng nhiều lần chia sẻ việc mặc đồ rộng để tránh bị soi mói cơ thể. Chính vì vậy, cú chuyển mình sang trang phục ôm sát, nhấn mạnh đường cong khiến công chúng không khỏi ngã ngửa. Một số ý kiến còn cho rằng outfit này đi ngược lại thông điệp nữ quyền và tự do cơ thể mà Billie từng theo đuổi, đồng thời yêu cầu cô nàng thay đổi lại cách ăn mặc.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng có không ít người bênh vực nữ ca sĩ. Họ cho rằng Billie đang trưởng thành, thay đổi phong cách là điều hoàn toàn bình thường. Việc lựa chọn trang phục táo bạo trên sân khấu không đồng nghĩa với việc cô đánh mất giá trị hay thông điệp trước đây. Một số fan còn chỉ ra rằng dưới lớp ren xuyên thấu vẫn là quần bó bảo hộ, tức không hề có chuyện “lộ hàng” như nhiều tài khoản thổi phồng. Góc chụp và ánh đèn mới là yếu tố khiến hình ảnh trở nên nhạy cảm hơn thực tế.

Ở tuổi 23, Billie Eilish không còn là cô thiếu niên nổi loạn trong hoodie quá khổ. Cô đang thử nghiệm, thay đổi và đôi khi chấp nhận đánh đổi bằng những làn sóng chỉ trích. Outfit ren đỏ có thể bị gọi là 18+, có thể bị chê phản cảm, nhưng đồng thời cũng cho thấy một nghệ sĩ không ngại bước ra khỏi vùng an toàn.

Cô đang thử nghiệm, thay đổi và đôi khi chấp nhận đánh đổi bằng những làn sóng chỉ trích

Billie Eilish sinh năm 2001 tại Los Angeles và bùng nổ toàn cầu khi mới ở tuổi teen. Ca khúc Ocean Eyes phát hành năm 2015 là bước ngoặt đầu tiên, đưa cô từ một nghệ sĩ indie trên SoundCloud trở thành hiện tượng mới của pop alternative. Tuy nhiên, phải đến album phòng thu đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019), Billie mới thực sự thống trị thị trường âm nhạc thế giới. Đĩa nhạc này sản sinh bản hit toàn cầu Bad Guy, giúp cô trở thành một trong số ít nghệ sĩ sinh sau năm 2000 đạt No.1 Billboard Hot 100. Tại Grammy 2020, Billie làm nên lịch sử khi quét sạch 4 hạng mục lớn nhất - Album của năm, Bản thu của năm, Bài hát của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc - trở thành nghệ sĩ trẻ nhất từng đạt thành tích này trong cùng một năm.

Sau đó, cô tiếp tục khẳng định vị thế với album Happier Than Ever, cho thấy sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc và hình ảnh. Ca khúc cùng tên gây ấn tượng nhờ cấu trúc hai phần bùng nổ, được giới phê bình đánh giá cao. Năm 2024, album Hit Me Hard And Soft gây bão toàn cầu khi không chỉ ca khúc chủ đề mà gần như mọi track phụ đều trở thành hit.

Billie Eilish hiện sở hữu 9 giải Grammy và 2 tượng vàng Oscar, một thành tích đáng nể với một nghệ sĩ sinh năm 2001. Cô giành Oscar đầu tiên nhờ ca khúc No Time to Die trong loạt phim James Bond, trước khi tiếp tục được xướng tên lần thứ hai với What Was I Made For? thuộc nhạc phim Barbie. Việc sở hữu hai giải Oscar trước tuổi 25 giúp Billie trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nhất đạt được cột mốc này, đồng thời củng cố vị thế của cô không chỉ trong địa hạt pop đương đại mà còn ở mảng nhạc phim điện ảnh quốc tế.