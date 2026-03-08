HIEUTHUHAI đánh úp cả đám đông ùa ra phố đi bộ, náo động cả khu đường bị bảo an “tuýt còi”

Tối ngày 7/3, cộng đồng mạng và đặc biệt là những fan của HIEUTHUHAI đã đứng ngồi không yên khi HIEUTHUHAI bất ngờ thực hiện một buổi livestream đầy ngẫu hứng. Chỉ một thông báo ngắn gọn trên Fanpage, nam rapper sinh năm 1999 bật livestream trên kênh YouTube cá nhân với tiêu đề đầy ẩn ý: Người im lặng. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với cái tên có phần tĩnh lặng đó, sự xuất hiện của anh đã thu hút một sự chú ý lớn ngay tại trung tâm TP.HCM.

Mở đầu buổi phát sóng, HIEUTHUHAI xuất hiện tại một trung tâm thương mại sầm uất. Anh ăn vận khá đơn giản. Sau khi dạo quanh một vòng trong sự ngỡ ngàng của những người có mặt tại đó, anh nhanh chóng di chuyển lên xe cá nhân để đi đến điểm hẹn tiếp theo.

HIEUTHUHAI dạo loanh quanh khu vực trung tâm TP.HCM cùng fan, đám đông ùa ra đường

Ngay khi bước xuống xe tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, sự hiện diện của HIEUTHUHAI đã lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý rất đông người đang có mặt tại đây. Một đám đông khổng lồ bắt đầu hình thành, bao vây và bám sát theo từng bước chân của anh. Trong suốt buổi livestream, HIEUTHUHAI chủ yếu đi bộ vòng quanh khu vực này, thoải mái giao lưu, bắt tay và trò chuyện cùng fan ngay trên đường đi.

Fan meeting bất ngờ của HIEUTHUHAI ở phố đi bộ

Cảnh tượng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ giống như một buổi fan meeting tự phát quy mô lớn mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Do lượng người tập trung quá lớn gây cản trở lối đi chung của người dân và khách du lịch, lực lượng bảo an tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã phải liên tục tuýt còi để nhắc nhở và yêu cầu đám đông giải tán bớt để đảm bảo an toàn. Hình ảnh nam rapper bị vây quanh đám đông người hâm mộ chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút và mức độ nổi tiếng hạng A của HIEUTHUHAI ở thời điểm hiện tại.

HIEUTHUHAI leak nhạc cho fan nghe ngay trên sóng livestream

Cũng trong buổi livestream này, HIEUTHUHAI đã chính thức giải đáp sự tò mò của khán giả về dự án âm nhạc sắp tới. Trước đó, thông tin về full album thứ 2 của anh đã từng được nhá hàng đầy bí ẩn trên màn hình LEDtại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, thu hút sự quan tâm cực lớn từ dư luận. Và không để fan phải chờ đợi lâu hơn, nam rapper đã tiết lộ tên của album mới là Mắt Nhắm Mắt Mở . Bên canh đó, nam rapper đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi chủ động nhá hàng một đoạn beat cực cháy của một ca khúc mới trong album. Đoạn beat nhá hàng nhanh chóng được người hâm mộ ghi lại và chia sẻtrên khắp các nền tảng xã hội.

Album mới của HIEUTHUHAI đang là tâm điểm làng nhạc (ảnh: FBNV)

Xuất thân là thành viên nổi bật của tổ đội GERDNANG, HIEUTHUHAI bắt đầu tạo được tiếng vang lớn sau khi tham gia chương trình King Of Rap. Bước ra từ cuộc thi, anh đã có một cú nhảy vọt ngoạn mục khi liên tục sở hữu những bản hit đình đám như Cua, Vệ tinh, Ngủ một mình hay Không thể say... Đến năm 2023, nam rapper khẳng định tư duy âm nhạc nghiêm túc bằng album đầu tay mang tên Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Dự án này không chỉ tạo tiếng vang lớn mà còn giúp anh sở hữu siêu hit Exit Sign - với hơn 88 triệu lượt stream trên Spotify.

Đặc biệt, sau khi tham gia và giành vị trí Quán quân tại chương trình Anh trai say hi 2024, tên tuổi của HIEUTHUHAI như hổ mọc thêm cánh. Chính vì vậy, thông tin về album tiếp theo của HIEUTHUHAI đang được người hâm mộ và khán giả mong chờ hơn bao giờ hết. Người hâm mộ hiện đang đếm ngược từng ngày để được thưởng thức trọn vẹn album mới, hứa hẹn sẽ là một cú nổ lớn tiếp theo trên bản đồ âm nhạc Việt trong thời gian tới.