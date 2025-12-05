Hiệu trưởng nổi tiếng nói: 4 kiểu trẻ “trông có vẻ thông minh nhưng lớn lên lại khó thành tài”, cha mẹ đừng vội mừng

Những đứa trẻ thông minh luôn là tâm điểm ở bất cứ nơi nào chúng xuất hiện. Là cha mẹ, ai cũng hy vọng con mình lanh lợi, nhanh nhạy và có tương lai sáng lạn. Nhưng thực tế không phải đứa trẻ nào nhìn có vẻ thông minh cũng sẽ “nên người” khi trưởng thành.

Nhiều người luôn tin rằng trẻ thông minh thì dễ thành công nhất, bởi vậy những đứa trẻ lanh lợi thường bị đem ra ca tụng như hình mẫu.

Nhưng, theo lời hiệu trưởng Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), không phải “trông thông minh” nghĩa là tương lai chắc chắn rạng rỡ. Thậm chí đôi khi, chính những đứa trẻ như vậy lại dễ… khó thành tài nhất.

Dưới đây là 4 kiểu trẻ nhìn thông minh nhưng tương lai dễ thất bại, cha mẹ tuyệt đối đừng mù quáng lạc quan:

1. Trẻ thích vụ lợi

Có những đứa trẻ rất hay “giở trò”, thích đi đường tắt hoặc tận dụng cơ hội để đạt được thứ mình muốn. Bề ngoài trông như lanh lợi, nhưng thực chất đó chỉ là thói quen vụ lợi và lách luật.

Nếu thói quen “khôn lỏi” trở thành bản chất, khi lớn lên trẻ rất dễ ăn thiệt, khó đi xa, khó tạo dựng sự nghiệp bền vững. Cha mẹ đừng coi những hành vi “khôn vặt” ấy là thông minh. Cần nhắc nhở và điều chỉnh kịp thời.

2. Trẻ giỏi nói lời dễ nghe

Có những đứa trẻ còn nhỏ nhưng rất biết nói chuyện, biết làm người lớn vui lòng. Người gặp chúng thường vui vẻ và khen “đứa trẻ này thông minh”. Nhưng thực chất, những đứa trẻ này chỉ là giỏi nịnh nọt.

Trong môi trường xã hội thực, nếu chỉ biết nói lời dễ nghe nhưng không có năng lực thực chất, không biết chân thành và không biết đối nhân xử thế, thì người khác sớm muộn cũng nhận ra sự giả dối và rỗng tuếch ấy.

Những kiểu trẻ này chỉ là “trông thông minh”, chứ không phải thật sự có bản lĩnh.

3. Trẻ thích chiếm lợi nhỏ

Trong cuộc sống, không thiếu những đứa trẻ “ham lợi nhỏ”, ăn gian vặt, tranh phần hơn một chút. Đặc biệt, khi cha mẹ cũng có thói quen như vậy, họ còn cho rằng con mình “lanh lợi”.

Thậm chí có người ngoài nhìn vào cũng nghĩ đó là “khéo”, “biết tính toán”. Nhưng thực tế, trẻ chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, không có tầm nhìn dài hạn. Những đứa trẻ ham lợi nhỏ sau này rất dễ chịu thiệt lớn, khó làm việc lớn, khó được tin tưởng.

4. Trẻ ích kỷ

Một số trẻ từ nhỏ đã rất ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân. Nhiều cha mẹ nhầm tưởng đó là “biết tính toán”, “biết giữ phần”. Nhưng trẻ ích kỷ từ nhỏ thì lớn lên sẽ càng ích kỷ hơn: không biết đặt mình vào vị trí người khác, chỉ biết cảm xúc của bản thân, không biết sẻ chia.

Những đứa trẻ như vậy khi bước vào xã hội dễ bị xa lánh, thậm chí dễ trở thành kiểu người vô ơn trong mắt gia đình và bạn bè.

Cha mẹ nên làm gì?

1. Làm gương cho con

Con học từ cha mẹ đầu tiên. Muốn con có thói quen tốt, cha mẹ phải kiểm soát lời nói và hành vi của chính mình, làm mẫu mỗi ngày.

2. Nuôi dưỡng sự đồng cảm – học cách biết ơn

Một đứa trẻ có đồng cảm sẽ dễ hiểu người khác, biết nghĩ cho người khác.

Cha mẹ có thể:

Trước tiên đứng ở góc nhìn của con

Sau đó dẫn con thử đứng ở vị trí của cha mẹ

Lâu dần trẻ sẽ biết quan sát cảm xúc và suy nghĩ của người xung quanh.

3. Tăng cơ hội giao tiếp xã hội

Trẻ muốn thành công, kỹ năng xã hội là bắt buộc.

Cách tốt nhất để rèn luyện là cho trẻ: gặp nhiều người, tham gia hoạt động, tiếp xúc thực tế. Chỉ có va chạm thật, trẻ mới biết cách cư xử và xây dựng mối quan hệ.

4. Dạy trẻ phân biệt đúng – sai

Không phải điều gì con muốn cũng đúng, và không phải con sai mà cha mẹ giúp che lấp. Nếu cha mẹ mù quáng bao che, trẻ sẽ không hình thành được quan điểm đạo đức cơ bản, rất dễ đi chệch đường.

5. Rèn sự độc lập và trách nhiệm

Yêu con không phải làm thay con.

Trẻ cần: tự làm việc trong khả năng, tự chịu trách nhiệm, tự giải quyết vấn đề. Chỉ như vậy trẻ mới có năng lực thật sự khi trưởng thành.

Nuôi dạy con là hành trình dài và đầy thử thách. Cha mẹ nào cũng mong con giỏi giang, nhưng nếu phương pháp sai, kết quả rất khó như kỳ vọng.