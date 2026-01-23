Hiệu trưởng được quyền quyết định cho học sinh nghỉ học căn cứ bản tin thời tiết

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, trong đó nhấn mạnh thẩm quyền của hiệu trưởng trong việc quyết định cho học sinh nghỉ học trực tiếp hoặc chuyển sang học trực tuyến căn cứ vào bản tin dự báo thời tiết hằng ngày.

Văn bản được ban hành trên cơ sở thực hiện Công văn số 1274 của Văn phòng UBND TP Hà Nội về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên trong điều kiện thời tiết bất lợi. Sở GD&ĐT yêu cầu UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống rét.

Cụ thể, các nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tác hại của giá rét đối với sức khỏe; các bệnh thường gặp trong mùa đông như viêm đường hô hấp, cảm cúm, viêm phổi và các biện pháp phòng, chống rét hiệu quả. Các trường chủ động rà soát cơ sở vật chất, bảo đảm phòng học kín gió, đủ ánh sáng, hạn chế tổ chức các hoạt động ngoài trời khi nhiệt độ xuống thấp.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép hiệu trưởng chủ động cho học sinh nghỉ học trực tiếp hoặc chuyển sang học online nếu rét đậm, rét hại căn cứ dự báo thời tiết. (Ảnh minh hoạ: Viiên Minh)

Đáng chú ý, Sở GD&ĐT giao hiệu trưởng các cơ sở giáo dục căn cứ vào dự báo thời tiết chính thức và điều kiện thực tế tại địa phương để quyết định cho học sinh nghỉ học trực tiếp hoặc chuyển sang hình thức học trực tuyến, bảo đảm vừa duy trì kế hoạch học tập, vừa bảo vệ an toàn sức khỏe cho học sinh.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin tới phụ huynh và học sinh khi có sự điều chỉnh về lịch học, hình thức học tập; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp hỗ trợ học sinh, đặc biệt là học sinh vùng khó khăn, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong những ngày rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 - 11°C, vùng ngoại thành có nơi dưới 8°C. Trời nhiều mây, ít mưa, gió đông bắc cấp 2–3. Dự báo rét đậm còn có thể kéo dài trong vài ngày tới.

Theo quy định hiện hành của Sở GD&ĐT Hà Nội và nhiều địa phương khác: Học sinh mầm non và tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10°C; học sinh THCS được nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7°C.